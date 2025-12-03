M jak miłość, odcinek 1885: Pożegnanie Basi i Agnes. Pokocha siostrę i dochowa jej tajemnicy? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1895 - poniedziałek, 8.12.2025, o godz.20.55 w TVP2

Poranek w 1895 odcinku „M jak miłość” będzie trudny i pełen napięcia. Młoda Rogowska obudzi się w potwornym bólem głowy po spożyciu alkoholu. Przed wpadką u rodziców uratowała ją właśnie Agnes. Dziewczyny z rana porozmawiają o tym, co zaszło. Agnes spróbuje naprostować sytuację.

Poważna rozmowa sióstr w 1895 odcinku "M jak miłość"

- Czyli twoja mama ukrywała to przed tobą i mój tata o niczym nie wiedział? Przysięgnij - rzuci Basia.

- Przysięgam, sama dowiedziałam się o tym niedawno…

- I przyjechałaś do Polski żeby się spotkać i to powiedzieć? - dopyta nastolatka.

- Nie wiem, nie… Na pewno nie tylko dlatego, miałam jeszcze inne problemy, ale to jest nieważne...

- Nawet wiem jakie… Podsłuchałam rozmowę rodziców - uzna Basia.

- (…) Basia ty jesteś naprawdę wścibską osobą. Szperasz po szufladach, podsłuchujesz - Agnes nie będzie zachwycona wyczynami siostry.

- Ty też nie jesteś niewiniątkiem, ok? - skwituje Rogowska.

- Nasza wczorajsza umowa jest nadal aktualna, tak?

- Tak, nie powiem nikomu, ale mam jeden warunek. Jeżeli podejmiesz jakąkolwiek decyzję to chciałabym żebyś najpierw porozmawiała ze mną o tym

Nagły wyjazd Agnes i pożegnanie z Basią w 1895 odcinku „M jak miłość”

Mimo zapewnień, w 1895 odcinku „M jak miłość” spokój Agnes zostanie jednak brutalnie zakłócony. Jej były kochanek Martin (Paweł Izdebski) w końcu odnajdzie ją w Grabinie. Choć Agnes uciekła z Niemiec przed prześladowcą i znalazła schronienie w domu Artura, Martin podąży śladem Rogowskiego i znów zagrozi bezpieczeństwu dziewczyny. W przerażeniu Agnes zdecyduje się na natychmiastową ucieczkę, aby nie narazić Artura i jego rodziny. Na ganku Agnes wpadnie na Basię. Dziewczyna od razu spostrzeże, że siostra wyjeżdża.

- Co jest??? - zapyta Basia, widząc popłoch Agnes.

- Ja muszę wyjechać, przeproś wszystkich, ja potem przedzwonię i wszystko wytłumaczę. Cieszę się, że cię poznałam Basia, dbaj o siebie i pamiętaj, żebyś nikomu o tym nie mówiła, obiecujesz?

- Obiecuję.

Artur także wyjdzie przed dom, zobaczy jak Agnes odjeżdża.

- Dokąd pojechała? - wyskoczy z domu Rogowski i zada ważne pytanie, ale Basia nie zdradzi siostry.

Basia będzie zdruzgotana nagłym rozstaniem, ale obieca dochować tajemnicy. To pożegnanie będzie krótkie, pełne napięcia, a jednocześnie umocni więź między siostrami, pokazując, że nawet w trudnych chwilach potrafią na siebie liczyć. Zdradzamy, że Agnes ma prawo się bać, bo Martin będzie śledził Artura w przychodni w Lipnicy i wypytywał mieszkańców Grabiny o rodzinę Rogowskiego, co sprawi, że Agnes nie będzie miała innego wyjścia niż natychmiastowa ucieczka.