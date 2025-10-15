M jak miłość, odcinek 1885: Kinga po ataku Hoffmana dowie się, że nie była jego jedyną ofiarą! Budzyńscy ujawnią prawdę o sąsiedzie - ZDJĘCIA

2025-10-15

W 1885 odcinku "M jak miłość" Kinga (Katarzyna Cichopek) dowie się się od Andrzeja (Krystian Wieczorek), że nie była jedyną ofiarą zboczonego Hoffmana (Mateusz Rusin)! Budzyński uświadomi Zduńską, że skrzywdzonych przez niego kobiet było więcej i to niestety z jeszcze gorszym finałem niż w jej przypadku! W 1885 odcinku "M jak miłość" żona Piotrka (Marcin Mroczek) usłyszy od prawnika, w jaki obrzydliwy sposób działał napalony Dariusz i aż nie wytrzyma! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!

"M jak miłość" odcinek 1885 - poniedziałek, 27.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1885 odcinku "M jak miłość" Kinga wciąż nie będzie mogła dojść do siebie po ataku zboczonego Hoffmana! I nic dziwnego, gdyż napalony sąsiad w końcu osiągnie swój chory cel, uśpi ponętną Zduńską i zacznie ją molestować! Ale tylko do czasu aż w domu nie zjawi się Piotrek, który szybo rozprawi się ze zboczeńcem, którego odda w ręce policji, a skrzywdzoną żonę przekaże w ręce ratowników!

I choć w 1885 odcinku "M jak miłość" jego żonie już nie będzie zagrażać fizycznie, to psychicznie nie będzie z nią najlepiej! I z tego względu Zduński postanowi ściągnąć na Deszczową Budzyńskich, ale wizyta Magdy (Anna Mucha) i Andrzeja wcale nie poprawi jej humoru! A wręcz przeciwnie, gdyż po informacjach, jakie usłyszy od prawnika będzie tylko gorzej!

Budzyński powie Kindze, jak skończyły inne ofiary zboczonego Hoffmana w 1885 odcinku "M jak miłość"!

A wszystko przez to, że jak podaje swiatseriali.interia.pl w 1885 odcinku "M jak miłość" Andrzej przekaże Kindze, iż nie była jedyną ofiarą zboczonego Dariusza! Budzyński uświadomi Zduńską, że skrzywdzonych przez niego kobiet było znacznie więcej i opowie jej, w jaki sposób działał napaleniec przez każdym swoim atakiem, co już będzie dla niej szokiem! Tym bardziej, iż przecież i jej będzie to dotyczyć!

- Posłuchaj... Właśnie zadzwonił do mnie kolega, reprezentuje inną kobietę skrzywdzoną przez Hoffmana. Zidentyfikowano ją na podstawie nagrań znalezionych w jego domu. Jednego z licznych nagrań... - zrelacjonuje jej Andrzej.

Ale na szczęście dla niej w 1885 odcinku "M jak miłość" nie z takim skutkiem, jak w przypadku innych kobiet, bo u niej w porę zareaguje Piotrek! I dobrze, gdyż w przeciwnym razie skończyłoby się jak zawsze, a zboczeniec kolejny raz by się wywinął!

- Czy ona... czy on ją? - dopyta Zduńska.

- Tak, została odurzona. Następnego dnia zgłosiła się na badania, ale po narkotyku nie było już w organizmie śladu. U ciebie udało się zadziałać w samą porę, Hoffman został złapany na gorącym uczynku... - potwierdzi Budzyński.

Kinga dostanie kolejnego ataku paniki w 1885 odcinku "M jak miłość"!

I w tym momencie w 1885 odcinku "M jak miłość" Kindze zrobi się już naprawdę słabo! Zduńska zacznie naprawdę ciężko oddychać, uderzy ją przypływ gorąca i dopadnie ją kolejny atak paniki, gdy zda sobie sprawę, jak mogła skończyć. A to nie ujdzie uwadze Magdy, która w mig zobaczy, że jej przyjaciółka stała się nagle nieobecna i coś jest z nią nie tak!

- Kinga? Kinga, źle się czujesz? - zaniepokoi się Magda, ale przerażona Kinga nie zdoła wydusić z siebie słowa. Ale na szczęście w 1885 odcinku "M jak miłość" Budzyńska będzie wiedziała, co robić. Zdradzamy, że żona Andrzeja mocno przytuli do siebie swoją przyjaciółkę, a także pozbędzie się męża, aby dodatkowo jej nie stresować.

- Mam iść po kogoś? - zapyta Andrzej.

- Nie, jedź już, ja się nią zajmę... - odpowie mu Magda, po czym zwróci się do swojej przyjaciółki - Kiniuś, jesteś bezpieczna... Tylko oddychaj, to zaraz minie!

