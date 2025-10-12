M jak miłość, odcinek 1883: Marysia wystraszy się, że córka Artura odbierze jej męża. Nie pozna zamiarów Agnes - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1883 - wtorek, 14.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2
Rogowski w 1883 odcinku "M jak miłość" kolejny raz spotka się z Agnes, córką nieżyjącej ukochanej Elsy Meyer. Krok za krokiem oboje zaczną się w końcu bliżej poznawać. Zanim jednak Artur zobaczy się z Agnes, Marysia zapyta go wprost, czy podczas wyjazdu na konferencję medyczną swojego przyjaciela, świetnego kardiologa Marka (Tomasz Traczyński), planuje spotkanie z dziewczyną, która ostatnio odwiedziła ich w Grabinie.
Marysia w 1883 odcinku "M jak miłość" przypomni, że Artur kochał matkę Agnes
Z głosie Rogowskiej w 1883 odcinku "M jak miłość" zabrzmi niepewność, że Agnes może mieć złe zamiary, że odbierze jej Artura. W młodości bardzo kochał jej matkę, a teraz Agnes zrobiła na nim ogromne wrażenie. Jednak Rogowski zapewni żonę, że nie ma powodów do obaw.
- Marek po konferencji zaprosił mnie i Agnes na obiad. Bardzo lubił jej mamę...
- No tak jak ty... - zauważy Marysia.
- A tak... Lubiłem Elsę. Kochanie, ja przyznaję, że to spotkanie bardzo mnie poruszyło. No wiesz, wróciły wspomnienia, początki pracy, jakieś tam uczucia... Nawet namiętności, przyznaję... Ale chcę żebyś wiedziała, że moje życie, rodzina, miłość w ogóle wszystko, co jest dla mnie najważniejsze jest tu i teraz. I nic tego nie zmieni... - zapewni żonę Artur.
- No dobrze. Właśnie to chciałam usłyszeć. Możesz jechać... Jedź, bo się spóźnisz. I pozdrów Agnes... To bardzo miła dziewczyna... - doda Maria.
To dlatego Artur i Elsa się rozstali. W 1883 odcinku "M jak miłość" Rogowski powie Agnes prawdę
W 1883 odcinku "M jak miłość" Artur opowie młodej lekarce z Berlina o związku z jej matką sprzed lat. Mąż Marysi wróci pamięcią do chwil spędzonych z Elsą na lekarskim stażu na uniwersytecie w Hamburgu. Rogowski zauważy, że Agnes świetnie mówi po polsku. Ona przyzna, że matka bardzo o to dbała. Chociaż ojczym Agnes był Niemcem.
- Teraz myślę, że robiła też tak z pana powodu. Przepraszam, że tyle mówię i takie rzeczy, ale to był szok, jak znalazłam ten list. Nie wiedziałam, że to było takie emocjonalne i szalone...
- Tak, to było wielkie uczucie... Może właśnie tego się przestraszyłem. Nie wiem... Byłem wtedy smarkaczem, przekonanym, że to nie czas na jakiekolwiek związki. Wyjechałem do Polski, Elsa razem ze mną... W sensie, cały czas siedziała mi w głowie. Do tego stopnia, że ja nawet w pewnym momencie się zastanawiałem, czy nie wrócić, ale...
- Ale?
- Dowiedziałem się, że wyszła za mąż. To właściwie zamknęło temat. A poza tym twoja mama nie chciała się ze mną kontaktować - wyjawi Artur, który w 1883 odcinku "M jak miłość" nie dowie się, że Agnes jest jego córką.