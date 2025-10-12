M jak miłość, odcinek 1883: Marysia wystraszy się, że córka Artura odbierze jej męża. Nie pozna zamiarów Agnes - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1883 - wtorek, 14.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Rogowski w 1883 odcinku "M jak miłość" kolejny raz spotka się z Agnes, córką nieżyjącej ukochanej Elsy Meyer. Krok za krokiem oboje zaczną się w końcu bliżej poznawać. Zanim jednak Artur zobaczy się z Agnes, Marysia zapyta go wprost, czy podczas wyjazdu na konferencję medyczną swojego przyjaciela, świetnego kardiologa Marka (Tomasz Traczyński), planuje spotkanie z dziewczyną, która ostatnio odwiedziła ich w Grabinie.

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1883: Burzliwa historia romansu Rogowskiego i Elsy. To dlatego Artur zostawił ukochaną, która była z nim w ciąży - ZDJĘCIA

Marysia w 1883 odcinku "M jak miłość" przypomni, że Artur kochał matkę Agnes

Z głosie Rogowskiej w 1883 odcinku "M jak miłość" zabrzmi niepewność, że Agnes może mieć złe zamiary, że odbierze jej Artura. W młodości bardzo kochał jej matkę, a teraz Agnes zrobiła na nim ogromne wrażenie. Jednak Rogowski zapewni żonę, że nie ma powodów do obaw.

M jak miłość ZWIASTUN. Lenka usłyszy jak Hoffman wyżywa się na Sarze! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Marek po konferencji zaprosił mnie i Agnes na obiad. Bardzo lubił jej mamę... - No tak jak ty... - zauważy Marysia. - A tak... Lubiłem Elsę. Kochanie, ja przyznaję, że to spotkanie bardzo mnie poruszyło. No wiesz, wróciły wspomnienia, początki pracy, jakieś tam uczucia... Nawet namiętności, przyznaję... Ale chcę żebyś wiedziała, że moje życie, rodzina, miłość w ogóle wszystko, co jest dla mnie najważniejsze jest tu i teraz. I nic tego nie zmieni... - zapewni żonę Artur. - No dobrze. Właśnie to chciałam usłyszeć. Możesz jechać... Jedź, bo się spóźnisz. I pozdrów Agnes... To bardzo miła dziewczyna... - doda Maria.

To dlatego Artur i Elsa się rozstali. W 1883 odcinku "M jak miłość" Rogowski powie Agnes prawdę

W 1883 odcinku "M jak miłość" Artur opowie młodej lekarce z Berlina o związku z jej matką sprzed lat. Mąż Marysi wróci pamięcią do chwil spędzonych z Elsą na lekarskim stażu na uniwersytecie w Hamburgu. Rogowski zauważy, że Agnes świetnie mówi po polsku. Ona przyzna, że matka bardzo o to dbała. Chociaż ojczym Agnes był Niemcem.