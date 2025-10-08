M jak miłość, odcinek 1886: Agnes skrywa potworny sekret! Artur nie domyśli się, dlaczego córka Elsy uciekła z Niemiec!

"M jak miłość" odcinek 1886 - wtorek, 28.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Po serii spotkań, które rozkręcą się w „M jak miłość” na dobre, relacja Artura i Agnes zacznie się rozwijać. Rogowski będzie coraz bardziej zaangażowany, a wspomnienia o Elsie odżyją z pełną mocą. Widzowie zobaczą, jak lekarz powraca pamięcią do czasów studiów w Hamburgu i szalonego romansu z niemiecką lekarką, który skończył się nagle, zanim dowiedział się, że Elsa jest w ciąży. To właśnie wtedy narodziła się Agnes, choć Artur przez lata nie miał pojęcia, że został ojcem.

Agnes nie zniknie z życia Artura

W nowych odcinkach „M jak miłość” Rogowski ponownie spotka się z Agnes. Będzie przekonany, że dziewczyna przyjechała do Polski, by poznać historię swojej matki. Nie będzie wiedział, że za jej decyzją o ucieczce z Niemiec kryje się dramatyczne tło. Agnes ma za sobą trudne przeżycia, bo w Niemczech zostawiła życie, które się zawaliło, a w Polsce szuka nowego początku i... prawdy o swoim ojcu. Czy tą osobą jest Artur?

Sekret Agnes. Artur nie zna prawdy o córce Elsy

Artur będzie całkowicie ślepy na to, co się naprawdę dzieje. W 1886 odcinku „M jak miłość” spotka się z Agnes, będzie ją wspierał i nawet nie zauważy, że dziewczyna coś ukrywa. Dla niego to nadal córka dawnej miłości, którą trzeba otoczyć opieką. Dla Agnes to spotkanie z ojcem, którego nigdy nie znała, i jedyna szansa, by uciec przed przeszłością, która ją dogania. Czy Rogowski naprawdę okaże się biologicznym tatą dziewczyny? A może to jakiś rodzaj gry?

W odcinku 1886 „M jak miłość” tajemnica Agnes zacznie się powoli ujawniać. Jej zachowanie stanie się coraz bardziej nerwowe, a Rogowski zacznie się zastanawiać, co tak naprawdę sprowadziło ją do Grabiny. Zdradzamy, że przyjazd z Niemiec nie jest i nie był przypadkowy. W całej sprawie jest drugie dno.

Czy Artur odkryje, że Agnes jest jego córką, zanim jej przeszłość go dosięgnie? I czy Marysia (Małgorzata Pieńkowska) dowie się, że kobieta, której mąż tak bardzo chce pomóc, może na zawsze zmienić ich życie? Jedno jest pewne, w 1886. odcinku „M jak miłość” na Rogowskich spadnie prawdziwa burza, a niewinne spotkania z córką Elsy zamienią się w dramatyczny ciąg wydarzeń. To dopiero początek.

M jak miłość. Odcinek specjalny na 25. urodziny serialu! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.