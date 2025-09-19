M jak miłość, odcinek 1883: Kinga molestowana! Obrzydliwy Hoffman wreszcie dopnie swego

Małgorzata Pala
2025-09-19 11:05

W 1883 odcinku M jak miłość Kinga (Katarzyna Cichopek) zostanie sama w domu, gdy Pioteek (Marcin Mroczek) wyjedzie na konferencję. Psychopatyczny sąsiad Dariusz Hoffman (Mateusz Rusin) wpadnie na pomysł, żeby wprasować się do niej pod pretekstem wizyty na kawę. Wkrótce poda Zduńskiej narkotyki, które uśpią Kingę, i zacznie ją molestować, doprowadzając wreszcie do realizacji swoich odrażających planów. Te wydarzenia wstrząsną wszystkimi!

"M jak miłość" odcinek 1883 - wtorek, 14.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Hoffman od dawna działa na szkodę Zduńskich. Wcześniej podglądał Kingę, robił jej zdjęcia, manipulował jej emocjami i bezwzględnie wykorzystał moment, kiedy zostawiła telefon, kopiując wszystkie dane. Teraz jego obsesja osiągnie kulminację – wykorzysta samotność Kingi, żeby doprowadzić do sytuacji, w której będzie miał nad nią pełną kontrolę.

Sara w Grabinie zwierzy się z działań ojca tyrana

Tymczasem Sara (Nadia Smyczek) wyjedzie z Lenką (Olga Cybińska) do Grabiny. Na miejscu zwierzy się Marysi (Małgorzata Pieńkowska) ze swoich podejrzeń wobec ojca. Dziewczynka zacznie rozumieć, że Hoffman może być kimś niebezpiecznym i że jego działania wobec Kingi nie są niewinne. W tym czasie, Dariusz dzięki wykradzionemu kalendarzowi Zduńskich, będzie doskonale wiedział, że Piotrka nie ma w domu. Po wyjeździe prawnika Hoffman dostanie idealną okazję. Wprasuje się do domu Zduńskich, poda Kingę narkotyki i uzyska nad nią pełną kontrolę. Zduńska, choć będzie bezbronna, poczuje narastający lęk, ale nie zdąży się obronić przed jego odrażającymi zamiarami.

Kinga molestowana w 1883 odcinku "M jak miłość"!

Fani serialu zobaczą, jak działania Hoffmana eskalują. Od wcześniejszego podglądania, kradzieży telefonu i manipulacji po dramatyczną konfrontację z Kingą w jej własnym domu. Psychopata dopnie swego, a Kinga stanie w obliczu największego zagrożenia w swoim życiu. Padnie ofiarą molestowania...

Czy Piotr, Magda (Anna Mucha) lub Sara zdołają w porę zareagować? Czy Kinga wyjdzie cało z rąk Hoffmana? 1883 odcinek "M jak miłość" zapowiada się jako jeden z najbardziej dramatycznych i napiętych w całym sezonie.

