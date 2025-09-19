M jak miłość, odcinek 1883: Kinga molestowana! Obrzydliwy Hoffman wreszcie dopnie swego

"M jak miłość" odcinek 1883 - wtorek, 14.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Hoffman od dawna działa na szkodę Zduńskich. Wcześniej podglądał Kingę, robił jej zdjęcia, manipulował jej emocjami i bezwzględnie wykorzystał moment, kiedy zostawiła telefon, kopiując wszystkie dane. Teraz jego obsesja osiągnie kulminację – wykorzysta samotność Kingi, żeby doprowadzić do sytuacji, w której będzie miał nad nią pełną kontrolę.

Sara w Grabinie zwierzy się z działań ojca tyrana

Tymczasem Sara (Nadia Smyczek) wyjedzie z Lenką (Olga Cybińska) do Grabiny. Na miejscu zwierzy się Marysi (Małgorzata Pieńkowska) ze swoich podejrzeń wobec ojca. Dziewczynka zacznie rozumieć, że Hoffman może być kimś niebezpiecznym i że jego działania wobec Kingi nie są niewinne. W tym czasie, Dariusz dzięki wykradzionemu kalendarzowi Zduńskich, będzie doskonale wiedział, że Piotrka nie ma w domu. Po wyjeździe prawnika Hoffman dostanie idealną okazję. Wprasuje się do domu Zduńskich, poda Kingę narkotyki i uzyska nad nią pełną kontrolę. Zduńska, choć będzie bezbronna, poczuje narastający lęk, ale nie zdąży się obronić przed jego odrażającymi zamiarami.

Kinga molestowana w 1883 odcinku "M jak miłość"!

Fani serialu zobaczą, jak działania Hoffmana eskalują. Od wcześniejszego podglądania, kradzieży telefonu i manipulacji po dramatyczną konfrontację z Kingą w jej własnym domu. Psychopata dopnie swego, a Kinga stanie w obliczu największego zagrożenia w swoim życiu. Padnie ofiarą molestowania...

Czy Piotr, Magda (Anna Mucha) lub Sara zdołają w porę zareagować? Czy Kinga wyjdzie cało z rąk Hoffmana? 1883 odcinek "M jak miłość" zapowiada się jako jeden z najbardziej dramatycznych i napiętych w całym sezonie.