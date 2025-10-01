M jak miłość, odcinek 1883: Dorota i Bartek znajdą kupca na dom. Wyprowadzą się z Grabiny dla dziecka - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1883 - wtorek, 14.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Dorota i Bartek w 1883 odcinku "M jak miłość" będą się szykowali do przeprowadzki do Podkowy Leśnej. Dlaczego właśnie tam? Bo tam stoi dom zmarłych rodziców Doroty, posiadłość, która wiąże się z pięknymi wspomnieniami z dzieciństwa. Właśnie dlatego Lisiecka chce zamieszkać tam razem z mężem, założyć rodzinę. Z upływem czasu Dorota upewni się w decyzji, że chce adoptować dziecko i zostać matką.

Dorota w 1883 odcinku "M jak miłość" nie będzie chciała zostawić ślubnego prezentu od Bartka

Bartek, mimo wielu obaw, także w 1883 odcinku "M jak miłość" będzie pewny tego, że chce mieć z Dorotą dziecko. Żadnego znaczenia nie będzie miało dla niego to, gdzie teraz będzie ich wspólny dom. Spacerując po ogrodzie Dorota zatrzyma się przy róży, którą ukochany zasadził tuż przed ich ślubem. Będzie jej żal zostawiać krzew róży o nazwie "Super Dorothy", symbol jego nieskończonej miłości, która wzrasta a z każdym dniem, tak jak ten kwiat.

Nie przegap: M jak miłość. Dorota i Bartek adoptują dziecko. Będą mieli syna? - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość. Dorota i Bartek zostaną rodzicami! Adoptują dziecko i znajdą kupca na dom w Grabinie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Dom dla Doroty to głównie relacja z Bartkiem. Nie ma tu znaczenia gdzie będą. Ważne, żeby byli razem. Dorota doświadczyła ekstremalnej choroby. Na wszystko już na pewno będzie już patrzyła zupełnie inaczej. Z większą pokorą, z ogromną wdzięcznością... - powiedziała Iwona Rejzner w "Kulisach serialu M jak miłość".

Tego dnia, w 1883 odcinku "M jak miłość", Bartek obieca Dorocie, że wezmą kwiaty róży ze sobą do Podkowy Leśnej.

- Wykopałem twoją różę. Zabierzemy ją do naszego nowego życia - wyzna żonie.

W 1883 odcinku "M jak miłość" pojawi się nowy właściciel domu Doroty Lisieckiej

Zanim Dorota i Bartek wyprowadzą się z Grabiny, muszą sprzedać dom milionerki. Kupiec na elegancką, ogromną willę z pięknym ogrodem znajdzie się w 1883 odcinku "M jak miłość". Lisiecka zawiadomi o tym Jagodę, kiedy przyjaciółka ze swoją córeczką Dorotką (Klara Madeńska) przyjdzie do niej w odwiedziny.

- Mamy kupca na dom. Tak naprawdę to sprzedajemy dom, bo chcemy mieć przestrzeń lepiej zaadoptowaną dla dziecka... Duży dodatkowy pokój - zwierzy się Dorota, cytowana przez światseriali.interia.pl. - Nie, nie jestem w ciąży. Chcemy adoptować dziecko... - wyjaśni Jagodzie.

Dorota i Bartek w 1883 odcinku "M jak miłość" dostaną się na szkolenie przed adopcją dziecka

Na koniec 1883 odcinka "M jak miłość" Bartek dostanie wiadomość, że razem z Dorotą zostali zakwalifikowana na szkolenie dla rodzin adopcyjnych. A to oznacza, że będą mogli się starać o adopcję dziecka, które potrzebuje kochających rodziców, domu wypełnionego ciepłem i bezpieczeństwem.