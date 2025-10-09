M jak miłość, odcinek 1882: Majka zwierzy się Mateuszowi. Zostawiła za sobą wszystko - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1882 - poniedziałek, 13.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1882 odcinku Mateusz razem z Jankiem (Jakub Sirko) przypadkiem natknie się na Tomasza w towarzystwie pięknej dziewczyny. Tomasz wytłumaczy, że kobieta to jego była, która „potrzebuje pomocy”, i poprosi Mateusza i Janka, by nie mówili Majce o spotkaniu. Mostowiak stanie przed moralnym dylematem, będzie wiedział, że ukochany Majki nie jest do końca szczery, ale nie wykorzysta tego przeciwko niemu.

Szczera rozmowa sam na sam z Majką

Kiedy Mateusz zyska okazję, by porozmawiać z Majką sam na sam, pokaże się jego wrażliwa strona. Chłopak będzie uważnie słuchał dziewczyny, a rozmowa pozwoli widzom dostrzec, jak bardzo mu na niej zależy. Majka wprost powie, że zostawiła za sobą wszystko, w tym rodzinę.

- Co czytasz? – zapyta Mateusz, a koleżanka pokaże mu książkę do fizyki.

- Nie mogę się skupić. Wybrałam taki kierunek i to trochę skok na głęboką wodę. Nie ukrywam, że jest mi ciężko. Zostawiłam za sobą wszystko i mamę i siostrę. Mam tu Tomka, ale on nie zawsze ma dla mnie czas – wyzna szczerze Majka.

- Ale nie jest najgorzej... A ty? Mało o sobie mówisz... – zauważy dziewczyna.

- Tak już mam – przyzna Mostowiak.

Ta rozmowa pokaże bliskość między nimi, ale też ograniczenia, jakie nakłada obecność Tomasza. Chwilę później rozmowę przerwie Tomasz, nagle pojawiając się przy Mateuszu i Majce. Chłopak ponownie okłamie dziewczynę w sprawie tego, gdzie był. Mateusz, choć wszystko widział, nie wyda kolegi i nie zdradzi Majce prawdy o jego zdradzie.

Czy Mateusz wykorzysta sytuację?

Widzowie zobaczą, że Mateusz nie będzie działał z myślą o zemście ani próbie „odbicia” Majki. Chłopak, choć zna prawdę o niewierności Tomka, zachowa się uczciwie i empatycznie. Jego relacja z Majką będzie rozwijała się powoli, w atmosferze zaufania i dyskrecji, Można się jednak spodziewać, że to dopiero początek relacji Mostowiaka z nową koleżanką.