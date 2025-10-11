M jak miłość, odcinek 1882: Lenka usłyszy, jak Hoffman wyżywa się na Sarze! Uratuje przed nim przyjaciółkę? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

- Boże, co za dupek! Jak ja go nienawidzę!

- No już, popłacz sobie... Tylko wiesz, że to niczego nie zmieni, prawda? Musisz coś z tym zrobić. To nie może tak wyglądać!

- Teraz będzie się na mnie odgrywał...

- Pogadaj z naszą wychowawczynią. Albo ze szkolną psycholog…

- Tak? Żeby zadzwoniły do mojego ojca? A on sprzeda im bajeczkę o „niezrównoważonej psychicznie nastolatce, którą musi wychowywać sam!

- Sara, ale on nie może cię tak traktować!

- Nie może? Proszę cię!

- Ok, nie chcesz rozmawiać z nauczycielami, to chociaż pogadaj z moją mamą. Ona kiedyś pracowała jako psycholog...

- Nie! Koniec tematu! Nie chcę o tym więcej gadać!