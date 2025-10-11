M jak miłość, odcinek 1882: Lenka usłyszy, jak Hoffman wyżywa się na Sarze! Uratuje przed nim przyjaciółkę? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1882 - poniedziałek, 13.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2
Przerażające sceny rozegrają się w 1882 odcinku "M jak miłość" w domu Hoffmana i Sary, a ich świadkiem będzie Lenka, która na własne uszy przekona się, jakie piekło przeżywa jej przyjaciółka przez bezwzględnego ojca! Młoda Zduńska przypadkiem podsłucha, jak Hoffman wyżywa się na Sarze, obraża ją, wyzywa od najgorszych tylko z powodu stroju kąpielowego.
Tak Hoffman zwyzywa własną córkę Sarę w 1882 odcinku "M jak miłość"
- To jest twój strój na basen?
- No tak, a jaki problem?
- Jaki problem? Żartujesz... Jak ty będziesz wyglądać!
- Normalnie...
- Normalnie! Zero szacunku dla samej siebie, zero! Chcesz wyglądać jak tania dziwka? Nic dziwnego, że inni potem cię tak traktują! Jesteś żałosna!
Lenka przyłapie Hoffmana w 1882 odcinku "M jak miłość"
Gdy okrutny Darek w 1882 odcinku "M jak miłość" zorientuje się, że Zduńska go przyłapała, od razu zmieni ton. Wytłumaczy się z ataku na córkę, wręczając nawet Sarze pieniądze na zakupy. Podkreśli także, że troszczy się o córkę i jej dobre imię.
- Hej Lenka, możesz mi w czymś pomóc, chodź na chwilę... Lenka, może ty powiesz mojej córce, dlaczego ten strój nie jest w porządku. Wieje tandetą. Kochanie, ale to jest dla twojego dobra, Wiesz o tym? Zawsze... Kup sobie porządny strój... Jednoczęściowy!
A kiedy ojciec-zwyrodnialec w końcu zniknie, Sara zaleje się łzami i w 1882 odcinku "M jak miłość" wyżali się Lence, co przeżywa we własnym domu, jak Darek podle ją traktuje.
- Boże, co za dupek! Jak ja go nienawidzę!
- No już, popłacz sobie... Tylko wiesz, że to niczego nie zmieni, prawda? Musisz coś z tym zrobić. To nie może tak wyglądać!
- Teraz będzie się na mnie odgrywał...
- Pogadaj z naszą wychowawczynią. Albo ze szkolną psycholog…
- Tak? Żeby zadzwoniły do mojego ojca? A on sprzeda im bajeczkę o „niezrównoważonej psychicznie nastolatce, którą musi wychowywać sam!
- Sara, ale on nie może cię tak traktować!
- Nie może? Proszę cię!
- Ok, nie chcesz rozmawiać z nauczycielami, to chociaż pogadaj z moją mamą. Ona kiedyś pracowała jako psycholog...
- Nie! Koniec tematu! Nie chcę o tym więcej gadać!
Sara nie będzie chciała pomocy Kingi w 1882 odcinku "M jak miłość"
Poruszona dramatem Sary Lenka w 1882 odcinku "M jak miłość" na próżno będzie próbowała przekonać ją, żeby poszukała pomocy. Córka Hoffmama, przez lata gnębiona i zastraszana przez zwyrodnialca, nie zgodzi się, by komukolwiek o tym powiedzieć. Nawet Kindze (Katarzyna Cichopek). Jedynym ratunkiem będzie dla niej matka, która uciekła od Darka, bo zrobił z niej wariatkę.
