M jak miłość, odcinek 1882: Lenka usłyszy, jak Hoffman wyżywa się na Sarze! Stanie się świadkiem okrutnej sceny w domu Darka - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 1882 odcinku "M jak miłość" Lenka (Olga Cybińska) wejdzie do domu Darka Hoffmana (Mateusz Rusin) w najgorszym dla zwyrodnialca momencie! Akurat będzie wyżywał się na Sarze (Nadia Smyczek), obrażając nastoletnią córkę wulgarnymi słowami tylko dlatego, że dziewczyna będzie chciała założyć na basen zbyt odważny strój kąpielowy. Na widok Lenki nieobliczalny sąsiad Zduńskich w 1882 odcinku "M jak miłość" od razu zmieni ton, ale córka Kingi (Katarzyna Cichopek) i Piotrka (Marcin Mroczek) i tak uzna Hoffmana za potwora, przez którym musi ratować Sarę. Czy jej się uda? Zobacz ZDJĘCIA i WIDEO z tych scen.