M jak miłość, odcinek 1881: Marysia przyjmie córkę Artura do rodziny. Agnes nie powie Rogowskim, kim jest - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1881 - wtorek, 7.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Do obsady "M jak miłość" i rodziny Rogowskich od 1881 odcinka dołączy Agnes Rotke, lekarka z Niemiec, córka zmarłej Elsy Meyer, byłej dziewczyny Artura Rogowskiego z czasów studenckiego stażu na uniwersytecie w Hamburgu. Wraz z Agnes w serialu pojawi się 30-letnia Amanda Mincewicz, niemiecka aktorka polskiego pochodzenia, urodzona w Hamburgu, która nigdy wcześniej nie grała w Polsce.

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1881: Rogowski ma nieślubną córkę! Agnes nie przyzna się Arturowi, że jest jej ojcem - ZDJĘCIA

Niezapowiedziany przyjazd Agnes do Grabiny w 1881 odcinku "M jak miłość" wywoła spore poruszenie w domu Mostowiaków. Marysia przeżyje szok, kiedy Niemka nagle stanie w drzwiach i zapyta o Artura Rogowskiego. Od razu najdą ją podejrzenia, że śmierć Elsy to nie jedyny powód, dla którego Elsa właśnie przyjechała do Polski i szuka Artura.

Rogowski i Agnes polubią się od pierwszego spotkania w 1881 odcinku "M jak miłość"

Mimo zaciekawienia jakie wzbudzi Agnes, w 1881 odcinku "M jak miłość" Marysia pozwoli mężowi na spokojną rozmowę z gościem z Niemiec. Rogowski od razu złapie z Agnes wspólny język, a spotkanie przedłuży się do późnego wieczora.

M jak miłość. Odcinek specjalny na 25. urodziny serialu! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Bardzo sympatycznie się rozmawia, ale robi się późno, więc pora powiedzieć "dobranoc". Dziękuję za spotkanie. Przepraszam, że ukradłam od pana tyle czasu... - Nie ma za co przepraszać. Cała przyjemność po naszej stronie. Naprawdę... - zapewni Agnes Artur. - Tak sobie pomyślałam... Jest późno, po co ma pani wracać do Warszawy? Może zostanie pani u nas? Mamy wolny pokój gościnny? Syn z córką akurat wyjechali... Artur... - wtrąci Marysia. - Nie no świetny pomysł. Oczywiście, zapraszamy... - stwierdzi Rogowski. - To bardzo miłe, ale ja mam zabukowany hotel w Warszawie. Także dziękuję... - Agnes odmówi noclegu u Rogowskich.

Kim jest Agnes z "M jak miłość"? Córka Artura Rogowskiego i Elsy nie wyjawi prawdy o sobie

Kiedy jednak córka Elsy w 1881 odcinku "M jak miłość" wsiądzie do samochodu po pożegnaniu z Arturem powie o nim "tato". Nie odważy się jednak przyznać Rogowskiemu, że jest jej biologicznym ojcem. Nie wyjawi też całej prawdy o sobie.

Po kolejnym spotkaniu z Arturem, w 1883 odcinku "M jak miłość", Agnes odbierze telefon od znajomej z Niemiec, który bardzo ją zestresuje. Okaże się, że Agnes wcale nie przyjechała do Polski na urlop i po to, aby odnaleźć Rogowskiego, tylko uciekła, bo w ojczyźnie grozi jej wielkie niebezpieczeństwo.