M jak miłość, odcinek 1881: Rogowski ma nieślubną córkę! Agnes przyjedzie do Grabiny, ale nie przyzna się Arturowi, że jest jej ojcem - ZDJĘCIA

Agnes Rotke przyjedzie do Grabiny w 1881 odcinku "M jak miłość", bo będzie niemal pewna, że Artur Rogowski jest jej biologicznym ojcem! Skąd to podejrzenie? Po śmierci Elsy Meyer jej jedyna córka znajdzie w rzeczach zmarłej nie tylko zdjęcie Artura z młodości, ale także listy, które pisała do Rogowskiego tuż po rozstaniu.

Przed laty w "M jak miłość" Elsa nie powiedziała Arturowi Rogowskiemu o ciąży

To Elsa na studiach w Hamburgu zostawiła Artura, wyjechała potem z Niemiec i całkowicie zerwała z nim kontakt. Rogowski nie próbował odnaleźć dawnej ukochanej, bo wówczas nie był gotowy na poważny związek. Ale powód milczenia Elsy był zupełnie inny. Spodziewała się dziecka Artura, lecz nie powiedziała mu o ciąży, żeby Rogowski nie czuł się do niczego zmuszony.

Agnes wywoła sensację w domu w Grabinie w 1881 odcinku "M jak miłość"

Przyjazd Agnes do domu Mostowiaków w 1881 odcinku "M jak miłość" wywoła spore poruszenia wśród bliskich Artura. To Marysia razem z Barbarą (Teresa Lipowska) jako pierwsze poznają niemiecką lekarkę, córkę zmarłej Elsy, ale będą na tyle taktowne i uprzejme, że nie zaczną dociekać z jakiego powodu przyjechała tak nagle do Polski. Rogowska pozwoli mężowi na spokojną rozmowę z Agnes, zaciekawiona tym, co Artur usłyszy od młodej lekarki z Berlina.

Rogowski w 1881 odcinku "M jak miłość" dostanie od Agnes listy zmarłej Elsy

Cel wizyty Agnes u Artura w 1881 odcinku "M jak miłość" nie będzie tylko jeden. Po pierwsze córka zmarłej Elsy przekaże Rogowskiemu listy, które dawna ukochana pisała do niego na krótko po rozstaniu, a których nigdy nie wysłała.

Oczywiście nie będzie w nich słowa o tym, że Elsa jest w ciąży, że spodziewa się dziecka Artura. Jednak Agnes domyśli się, że Rogowski jest jej ojcem na podstawie listów, zdjęć, które matka trzymała przez lata jak najcenniejszą pamiątkę, a także tego, co Elsa mówiła na temat ukochanego ze studiów. Bo Artur był jej największą miłością.

- Więc to pani do mnie dzwoniła?

- Tak. Zrozumiałam, że byliście kiedyś ze sobą bardzo blisko. Pomyślałam, że może chciałby pan te listy przeczytać…

- I specjalnie dlatego przyjechała pani do Polski?

- Jest jeszcze jeden powód... Byłam ciekawa, kim jest mężczyzna, w którym moja mama była tak zakochana. Chciałam pana poznać...

Agnes w 1881 odcinku "M jak miłość" nie przyzna się Arturowi, że jest jego córką

Spotkanie z Agnes mocno poruszy Artura w 1881 odcinku "M jak miłość". Jednak nie wszystko będzie takie, jak się wydaje Rogowskiemu. Bo córka Elsy ukryje przed Arturem, że to właśnie on jest jej prawdziwym ojcem. Jak długo będzie chciała dochować tej tajemnicy? Póki nie pozna bliżej Artura i nie znajdzie odpowiednich słów, żeby wyznać mu całą prawdę o sobie.

