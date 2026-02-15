Barwy szczęścia, odcinek 3323: Łukasz dorobi się na porwaniu przez Agnieszkę! Wypromuje książkę i napisze kolejny bestseller

"Barwy szczęścia" odcinek 3323 - wtorek, 24.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3323 odcinku "Barw szczęścia" Kasia odwiedzi Łukasza po jego ostatnim ataku paniki, którego dostanie w ich dawnym mieszkaniu. I choć Sadowski będzie udawał przed byłą żoną, że wszystko jest z nim w porządku po porwaniu i więzieniu przez jej chorą psychicznie przyrodnią siostrę, to jednak jego organizm sam go zdradzi. Tym bardziej, że wciąż będzie zmagał się z traumą.

Ale mimo tego w 3323 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz nie będzie chciał iść na terapię, gdyż uzna, że sam sobie z nią poradzi! Tym bardziej, że i tak nie będzie miał na nią czasu, bo jego wydawca postanowi wykorzystać medialny szum wokół niego, aby wypromować jego książkę "Zmysł". Tyle tylko, że takie rozwiązanie problemu stanowczo nie spodoba się Kasi. Jednak jej były mąż będzie innego zdania, gdyż uzna, że właśnie praca pomoże mu się uporać z traumą!

Łukasz postanowi wypromować książkę i napisać kolejną o swoim porwaniu przez Agnieszkę w 3323 odcinku "Barw szczęścia"!

Szczególnie, że już w 3323 odcinku "Barw szczęścia" Sadowski nie będzie miał chwili wytchnienia, gdyż jak podaje swiatseriali.interia.pl jego kalendarz będzie zapełniony spotkaniami autorskimi aż po same brzegi! A Łukasz nie będzie miał zamiaru z tego rezygnować, gdyż zda sobie sprawę, że taka druga szansa już może się nie powtórzyć!

- Mam już kalendarz spotkań autorskich. Po południu dogaduję detale z wydawcą i możemy ustalić nasz grafik. Kiedy Ksawery będzie u ciebie, a kiedy u mnie - zapowie jej Łukasz.

- Nie wolisz zaczekać z promocją książki? Zobacz może, co ci doradzi terapeuta? Może to za wcześnie? - zaproponuje mu Kasia.

- Wykluczone - zaprotestuje stanowczo Sadowski, po czym doda - Książka ma teraz promocję gratis. Każdy autor o takiej marzy. Musimy iść za ciosem.

- Skoro tak... Ale ile to potrwa? Z miesiąc? Potem powinieneś jednak dać sobie czas na regenerację - uzna Sadowska.

Do tego stopnia, że w 3323 odcinku "Barw szczęścia" dziennikarz postanowi od razu pójść za ciosem i po wypromowaniu "Zmysłu" usiąść do kolejnej książki. Tym razem o swoim porwaniu. Zwłaszcza, że Sadowski zda sobie sprawę, że to dopiero może być prawdziwy bestseller.

- Napiszę o porwaniu. Na motywach... To dopiero może być bestseller - wyzna jej Łukasz.

Kasia i Celina będą przeciwne planom Łukasza i doradzą mu terapię w 3323 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak Kasia i w tym 3323 odcinku "Barw szczęścia" nie podzieli jego entuzjazmu i poradzi mu, aby trochę przystopował. Ale Łukasz nie będzie chciał się zatrzymywać, bo w tym przypadku czas będzie działa na niekorzyść książki. A to będzie dla niego w tej chwili najważniejsze! Zwłaszcza, że wciąż będzie bagatelizował swoje samopoczucie, czego Kasia już będzie świadoma. I stąd i ona nie odpuści mu w tym temacie.

- Wtedy szczegóły umkną i książka tylko straci na autentyczności. Książka to będzie dobre przepracowanie tej historii - stwierdzi dziennikarz, ale była żona mu nie odpuści - Najpierw przepracuj to u specjalisty. A potem pomyśl, czy na pewno chcesz na tym zarobić...

Tak samo jak Celina (Orina Krajewska), która w 3323 odcinku "Barw szczęścia" także wyśle go do specjalisty, gdy Łukasz znów zechce z nią współpracować. I podobnie jak Kasia będzie w tym temacie nieugięta, gdyż także doskonale będzie wiedzieć, co rozgrywa się w głowie Sadowskiego po porwaniu i więzieniu przez chorą psychicznie Zarzeczną! Zwłaszcza, że znów zobaczy to własne oczy!

- Wpadło mi kilka nowych zleceń, przybywa mi ostatnio klientów. Nie mam wiele czasu... - zacznie Celina.

- Mógłbym pomóc? Chętnie wrócę do pracy, jeśli się przydam - zaproponuje Łukasz.

- Może daj sobie trochę czasu... - zasugeruje mu Brońska.

- Myślisz, że jak będę siedział bezczynnie, to się wyleczę z przeżyć? Muszę działać, bo zwariuję - zdenerwuje się Sadowski, ale po chwili zda sobie sprawę, że przesadził - Przepraszam. Kasia rano odradzała mi spotkania autorskie i pisanie książki, teraz ty... Wiem, że się troszczycie, ale chcę jednak sam o sobie decydować...

- Mam propozycję. Spotkaj się z terapeutą. A potem pogadamy o pracy - zakończy pani detektyw, która po jego wybuchu tylko utwierdzi się w tym, że terapia jest mu naprawdę potrzebna!

30