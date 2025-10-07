M jak miłość, odcinek 1881: Marysia przyjmie córkę Artura do rodziny. Agnes nie powie kim naprawdę jest! - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 1881 odcinku "M jak miłość" Marysia (Małgorzata Pieńkowska) przeżyje wstrząs, kiedy do Grabiny przyjedzie Niemka Agnes (Amanda Mincewicz), córka Elsy Meyer, zmarłej ukochanej Artura (Robert Moskwa)! Rogowscy nie będą nawet podejrzewać, kim naprawdę jest Agnes, że to nieślubna córka Artura, owoc jego miłości do Elsy z czasów studenckich. Kiedy szok minie Marysia w 1881 odcinku "M jak miłość" bardzo serdecznie przyjmie Agnes do rodziny. Pozwoli jej nawet zostać w domu Mostowiaków. Co na to córka Elsy? Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

"M jak miłość" odcinek 1881 - wtorek, 7.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Do obsady "M jak miłość" i rodziny Rogowskich od 1881 odcinka dołączy Agnes Rotke, lekarka z Niemiec, córka zmarłej Elsy Meyer, byłej dziewczyny Artura Rogowskiego z czasów studenckiego stażu na uniwersytecie w Hamburgu. Wraz z Agnes w serialu pojawi się 30-letnia Amanda Mincewicz, niemiecka aktorka polskiego pochodzenia, urodzona w Hamburgu, która nigdy wcześniej nie grała w Polsce. 

Niezapowiedziany przyjazd Agnes do Grabiny w 1881 odcinku "M jak miłość" wywoła spore poruszenie w domu Mostowiaków. Marysia przeżyje szok, kiedy Niemka nagle stanie w drzwiach i zapyta o Artura Rogowskiego. Od razu najdą ją podejrzenia, że śmierć Elsy to nie jedyny powód, dla którego Elsa właśnie przyjechała do Polski i szuka Artura.

Rogowski i Agnes polubią się od pierwszego spotkania w 1881 odcinku "M jak miłość"

Mimo zaciekawienia jakie wzbudzi Agnes, w 1881 odcinku "M jak miłość" Marysia pozwoli mężowi na spokojną rozmowę z gościem z Niemiec. Rogowski od razu złapie z Agnes wspólny język, a spotkanie przedłuży się do późnego wieczora. 

- Bardzo sympatycznie się rozmawia, ale robi się późno, więc pora powiedzieć "dobranoc". Dziękuję za spotkanie. Przepraszam, że ukradłam od pana tyle czasu...

- Nie ma za co przepraszać. Cała przyjemność po naszej stronie. Naprawdę... - zapewni Agnes Artur. 

- Tak sobie pomyślałam... Jest późno, po co ma pani wracać do Warszawy? Może zostanie pani u nas? Mamy wolny pokój gościnny? Syn z córką akurat wyjechali... Artur... - wtrąci Marysia.

- Nie no świetny pomysł. Oczywiście, zapraszamy... - stwierdzi Rogowski.

- To bardzo miłe, ale ja mam zabukowany hotel w Warszawie. Także dziękuję... - Agnes odmówi noclegu u Rogowskich. 

Kim jest Agnes z "M jak miłość"? Córka Artura Rogowskiego i Elsy nie wyjawi prawdy o sobie

Kiedy jednak córka Elsy w 1881 odcinku "M jak miłość" wsiądzie do samochodu po pożegnaniu z Arturem powie o nim "tato". Nie odważy się jednak przyznać Rogowskiemu, że jest jej biologicznym ojcem. Nie wyjawi też całej prawdy o sobie. 

Po kolejnym spotkaniu z Arturem, w 1883 odcinku "M jak miłość", Agnes odbierze telefon od znajomej z Niemiec, który bardzo ją zestresuje. Okaże się, że Agnes wcale nie przyjechała do Polski na urlop i po to, aby odnaleźć Rogowskiego, tylko uciekła, bo w ojczyźnie grozi jej wielkie niebezpieczeństwo. 

