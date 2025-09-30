M jak miłość, odcinek 1879: Zły znak przed ślubem Kamy i Marcina. Nie zapomni o Martynie! - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-09-30 12:55

W 1879 odcinku "M jak miłość" do ślubu Kamy (Michalina Sosna) i Marcina (Mikołaj Roznerski) zostanie już niecały miesiąc, więc panna młoda wybierze się do salonu sukien ślubnych. Nie podejrzewając, że zbliża się tragedia Kama znajdzie wymarzoną, bajkową suknię na "wielki dzień". Przygotowana do ślubu Kamy i Marcina zakłóci jednak Iza (Adriana Kalska), która będzie potrzebowała pomocy. A w finale 1879 odcinka "M jak miłość" Kama na własne życzenie sprowokuje los. Pokaże Marcinowi suknię ślubną, zapominając, że to zły znak, który przyniesie im pecha. Czy ślub tej pary dojdzie do skutku? Sprawdź, co już wiadomo i zobacz ZDJĘCIA.

"M jak miłość" odcinek 1879 - wtorek, 30.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Termin ślubu Kamy i Marcina został wyznaczony na 31 maja, więc w 1879 odcinku "M jak miłość" narzeczona Chodakowskiego zacznie gorączkowe przygotowania do najpiękniejszego dnia w życiu. Zostanie już coraz mniej czasu i choć zakochani planowali skromną uroczystość w gronie rodziny i najbliższych przyjaciół, to wybór sukni ślubnej Kamy czy ostateczna lista gości będą dla nich sporym wyzwaniem.

Iza w 1879 odcinku "M jak miłość" przerwie przygotowania do ślubu Kamy i Marcina

Szczególnie, że Kama w 1879 odcinku "M jak miłość" wpadnie na pomysł, żeby na ślub zaprosić Izę i Radka (Philippe Tłokiński), którzy przecież należą do ich rodziny. Horror, który jednak rozegra się w domu Izy i jej nieobliczalnego męża zweryfikuje jednak plany Kamy, a Marcin tak bardzo skupi się na pomocy byłej żonie i ich dzieciom, że ślub zejdzie na dalszy plan. 

Marcin przed ślubem z Kamą zazdrosny o Martynę w 1879 odcinku "M jak miłość"

Jakby tego było mało Marcin poczuje zazdrość o byłą ukochaną, Martynę (Magdalena Turczeniewicz), którą zobaczy blisko swojego przyjaciela, Jakuba Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski). Nie zapanuje nad sobą i pobije się z Jakubem o dawną kochankę. Karski przypomni Marcinowi, że 31 maja bierze ślub z Kamą i musi wreszcie uporać się z uczuciami do Martyny. 

Ślubny prezent Marcina i Kamy w 1879 odcinku "M jak miłość". Dopadnie ich pech

By je kompletnie zagłuszyć Chodakowski w 1879 odcinku "M jak miłość" kupi Kamie jej wymarzone, bardzo drogie buty, które idealnie będą pasowały do sukni ślubnej. Z niewielką pomocą Anety (Ilona Janyst) spełni marzenie narzeczonej. Zakochani będą się jednak prosili o nieszczęście, a zły znak przed ślubem będzie konsekwencją nierozważnego zachowania Kamy. 

M jak miłość. Kama przed ślubem z Marcinem uprzedzi, że nie będzie miał nic do gadani
To właśnie ona w 1879 odcinku "M jak miłość" pokaże Marcinowi suknię ślubną, pochwali się elegancką kreacją, którą wybrała na ich ślub w dramatycznych okolicznościach. Niespodziewanie Chodakowski wyskoczy z prezentem dla Kamy. Idealny do tej właśnie sukni ślubnej!

- Nie wiem, chyba ją oddam. Źle mi się kojarzy... A z drugiej strony jest taka ładna... A może przymierzę ją dla ciebie? Chcesz?

- Jak chcesz... A to nie przynosi pecha przed ślubem czy coś takiego? - przypomni jej Marcin, lecz Kama zlekceważy ten przesąd. 

- To i tak nie ma sensu nie ma do niej odpowiednich butów... - poskarży się Kama. 

- A te myślisz będą pasowały?

- Ale nie można tak...

- Daj piątaka, dostaniesz "buciaka"

- A buziaka?

- No w ostateczności... - stwierdzi Marcin. 

