M jak miłość, odcinek 1879: Koniec małżeństwa Izy i Radka! Zażąda rozwodu i nie przestraszy się jego gróźb - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1879 - wtorek, 30.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Małżeństwo Izy i Radka zakończy się w 1879 odcinku "M jak miłość"! Rozwód będzie dla niej jedyną szansę na uwolnienie się od męża, który okazał się potworem w ludzkiej skórze. Dla niego Iza zniszczyła rodzinę, którą stworzyli z Marcinem, zdradziła Chodakowskiego, odeszła do ambitnego dziennikarza, który z czasem pokazał prawdziwą twarz. Półtora roku po ślubie Izy i Radka ich związek przestanie istnieć.

Iza w 1879 odcinku "M jak miłość" zdecyduje się na rozwód z Radkiem

Po tym jak w 1879 odcinku "M jak miłość" niezrównoważony psychicznie Radek urządzi Izie kolejną awanturę i jej trakcie uderzy Maję, stanie się dla niej jasne, że nie chce dłużej być z mężem, który krzywdzi ją i dzieci. To Iza podejmie stanowczą decyzję o odejściu i rozwodzie. Radek nie zrobi nic, żeby ją zatrzymać. Nie licząc żałosnego tłumaczenia, że to przez nią nie panuje nad agresją, że to Iza jest wszystkiemu winna!

M jak miłość. Radek uderzy córkę Izy! Marcin stanie w obronie rodziny

- Jeszcze jedno... Już nie wierzę w żadne twoje słowo i nie boję się żadnej twojej groźby! - powie Iza do Radka na pożegnanie.

Marcin obroni Izę i dzieci przed Radkiem w 1879 odcinku "M jak miłość"

Schronieniem dla Izy i Mai w 1879 odcinku "M jak miłość" będzie mieszkanie Marcina. Były mąż stanie w jej obronie, nie dopuści do tego, żeby Iza i dzieci dłużej cierpiały przez takiego zwyrodnialca jak Radek. Z kolei Iza zapewni Marcina, że weźmie rozwód z Radkiem, że nie narazi Mai i Szymka (Staś Szczypiński) na niebezpieczeństwo przebywania z groźnym agresorem.

- Marcin, poczekaj... To z Majką to był wypadek. Ja byłam przy tym, ona po prostu stanęła mu na drodze... - wytłumaczy Iza. - Iza znowu go usprawiedliwiasz... - powie wzburzony Chodakowski. - Nie. Obiecuję ci, że to jest koniec. To jest koniec! Ja będę od tej pory kontaktować się z nim tylko przez prawników i dzieci nie będę miały z nim żadnego kontaktu... Możemy porozmawiać o tym później...

W finale 1879 odcinka "M jak miłość" wściekły Marcin zjawi się u Radka i uprzedzi męża Izy, że tak tego nie zostawi.