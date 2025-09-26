M jak miłość, odcinek 1878: Śledztwo Basi w sprawie wypadku Franki i Pawła. Tak odkryje, że Dominik okłamał policję! - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1878 - poniedziałek, 29.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Sprawca wypadu Zduńskich, bogaty Dominik Walat, z pomocą ojca (Szymon Mysłakowski), w 1878 odcinku "M jak miłość" wciąż nie pójdzie siedzieć! Nie przyzna się też, że to on rozpędzonym quadem zajechał drogę Pawłowi i France i przez niego samochód roztrzaskał się na poboczu drogi pod Grabiną. Co prawda cała wieś będzie podejrzewała, że Dominik jest winny, ale Walat senior nie dopuści do tego, że policja zatrzymała jego syna.

W 1878 odcinku "M jak miłość" nie będzie dowodów, że to Dominik Walat spowodował wypadek Zduńskich

Chociaż milionerka Dorota (Iwona Rejzner) wyznaczyła wysoką nagrodę za wskazanie sprawcy, a Basia i Kacper w 1878 odcinku "M jak miłość" okleją całą Grabię plakatami, żeby zachęcić świadków do zgłoszenia się na policję, to Dominik pozostanie bezkarny. Kacper uzna nawet, że nikt w Grabinie nie wskaże palcem Dominika, bo to jest "dziany gość i ludzie nie chcą mieć kłopotów". A młody Walat to cwaniak, "mocny w gębie".

Prowadzący śledztwo policjanci, Natalka (Dominika Suchecka) i Adam Karski (Patryk Szwichtenberg), bez dowodów nie postawią Dominikowi żadnych zarzutów. I wtedy właśnie Basia i Kacper zaczną działać.

Basia podsłucha rozmowę kolegów Dominika w 1878 odcinku "M jak miłość"

W 1878 odcinku "M jak miłość" nastoletnia Rogowska razem z przyjacielem pojedzie do pubu "Na górkach". Właśnie tam Dominik przesiaduje ze swoimi kolegami, innymi kierowcami quadów, którzy sieją postrach w Grabinie. Tam Basia podsłucha rozmowę dwóch kumpli Dominika i dowie się, że sprawca wypadku Franki i Pawła cały czas okłamuje policję. Bo wcale nie był chory i nie leżał w łóżku, kiedy 28 kwietnia doszło do wypadku.

- Co robimy? - zapyta Basię Kacper, kiedy w pubie namierzą dwóch quadowców. - Nic... Siadamy, udajemy, że pijemy piwo i słuchamy... - Po wypadku "psiarnia" wzięła nas na celownik. Jak tak dalej pójdzie, to w ogóle dadzą zakaz na quady - powie jeden z kolegów Dominika. - Myślałem, że mnie dzisiaj zlinczują pod sklepem. Jakaś baba się na mnie wydarła. Przez tego Dominika mamy przerąbane... - doda drugi. - To był Dominik? - Tamtego wieczora siedział z nami pił piwo, a potem udaje, że był chory. Ale jego staremu to nikt nie wejdzie w drogę... - No tak... Jak się ma takie plecy...

Basia w 1878 odcinku "M jak miłość" doniesie na Dominika Walata na policję

Po odkryciu, że to Dominik spowodował wypadek Franki i Pawła w 1878 odcinku "M jak miłość" Basia od razu zgłosi się na posterunek policji w Lipnicy do kuzynki Natalki i komendanta Karskiego.

- Dominik wcale nie był chory! Jeden z jego kumpli powiedział, że tamtego wieczora pił z nimi w pubie - wyjawi policjantom siostra Pawła. - Skąd to wiecie? - zapyta Adam. - Bo ich podsłuchiwaliśmy. Byliśmy w pubie "Na górkach"... - przyzna Kacper. - Ale co to za śledztwo na własną rękę? Macie się nie wtrącać i nie wchodzić policji w drogę! To niebezpieczne! - Dobra robota - pochwali parę nastolatków Natalka.

Przesłuchanie Dominika w 1878 odcinku "M jak miłość". Tak zadrwi z policji!

Wezwany na przesłuchanie Dominik w 1878 odcinku "M jak miłość" zakpi jednak z policji. Zaprzeczy, że nic nie wie o żadnym wypadku. Natalka przyciśnie go, ujawniając, że jest monitoring z pubu, gdzie siedział z kolegami przed wypadkiem, ale młody Walat będzie nadał czuł się bezkarny.