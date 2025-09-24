M jak miłość, odcinek 1878: Paweł przypomni sobie Dominika i pobije sprawcę wypadku! Walat oskarży Zduńskiego o napad? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1878 - poniedziałek, 29.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Śledztwo policji w sprawie wypadku Franki i Pawła w 1878 odcinku "M jak miłość" utknie w martwym punkcie! Prowadzący sprawę Natalka i Adam Karski (Patryk Szwichtenberg) nie będą w stanie udowodnić, że to Dominik Walat spowodował wypadek Zduńskich pod Grabinę, zostawił rannych bez pomocy i uciekł. Policjanci nawet nie przesłuchają podejrzanego, bo zadba o to jego ojciec, wpływowy biznesmen Walat (Szymon Mysłakowski).

Policja nie aresztuje Dominika za wypadek Zduńskich w 1878 odcinku "M jak miłość"

A to oznacza tylko jedno, w 1878 odcinku "M jak miłość" Dominik pozostanie na wolności! Nie trafi za kratki, będzie mógł nadal rozbijać się swoim quadem po Grabinie. Los sprawi jednak, że sprawca wypadku poniesie zasłużoną karę. Na własną rękę wymierzy mu ją sam Paweł! Jak do tego dojdzie?

Paweł w 1878 odcinku "M jak miłość" rozpozna Dominika Walata jako sprawcę wypadku

Akurat Zduński będzie w 1878 odcinku "M jak miłość" wracał z odwiedzin u Franki w szpitalu w Gródku, gdy nagle rozpozna Dominika Walata! Wystarczy tylko, że spojrzy w twarz chłopakowi, który będzie ubrany w skórzaną, czerwoną kurtkę, podobną do tej, którą miał w chwili tragedii, by wszystko sobie przypomniał. Chociaż po wypadku Paweł cierpiał na zanik pamięci, nie wiedział nawet, co dokładnie się wydarzyło po tym, jak quad zajechał im drogę i musiał zjechać na pobocze, by uniknąć zdarzenia, to teraz wrócą do niego wszystkie wspomnienia.

Bójka Pawła z Dominikiem w 1878 odcinku "M jak miłość" początkiem problemów Zduńskiego?

Wściekły Paweł w 1878 odcinku "M jak miłość" rzuci się na Dominika z pięściami, który spróbuje przed nim uciec! Dotkliwie pobije Walata, a ten będzie tak przerażony, że przyzna się do spowodowania wypadku. Niestety to wyznanie Dominika usłyszy tylko Zduński. Świadkiem napadu Pawła na Dominika będzie Staszek Popławski (Sławomir Holland), emerytowany komendant policji z Lipnicy, który w porę powstrzyma Zduńskiego! Bo Paweł będzie gotów nawet zabić młodego Walata.

Dominik i jego ojciec oskarżą Pawła o pobicie w 1878 odcinku "M jak miłość"?

Obaj po bójce w 1878 odcinku "M jak miłość" trafią na komisariat. Natalka ostrzeże kuzyna, że może mieć teraz spore kłopoty. Ponieważ Dominik albo jego ojciec mogą oskarżyć Zduńskiego o napaść. Czy winny tragedii Zduńskich bogaty nastolatek z Grabiny posunie się do tego, że będzie teraz zgrywał ofiarę Pawła? Razem ze swoim ojcem Dominik nie cofnie się przed niczym, by sprawa wypadku przycichła.

Co oznacza, że koszmar Franki i Pawła po wypadku potrwa jeszcze jakiś czas w "M jak miłość".