M jak miłość, odcinek 1878: Dominik nie wytrzyma i przyzna się, że spowodował wypadek Franki i Pawła. Tylko jedna osoba usłyszy Walata - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1878 - poniedziałek, 29.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Dominik Walat w 1878 odcinku "M jak miłość" nie ucieknie za granicę, ale nie uda mu się uniknąć zemsty Pawła Zduńskiego! Mimo starań bogatego ojca, Walata seniora (Szymon Mysłakowski), który będzie chciał wyciszyć sprawę wypadku Franki i Pawła pod Grabiną, policja nie zakończy śledztwa.

To Dominik będzie głównym podejrzanym, chociaż ojciec, kolega, a nawet przekupiony lekarz dadzą mu mocne alibi. Wpływowy biznesmen z Grabiny będzie czekał na dogodny moment, by wywieźć Dominika za granicę, do Stanów do jego matki. Nie przewidzi jednak dalszych zdarzeń, które rozegrają się, kiedy Paweł przypomni sobie szczegóły wypadku i sprawcę, którego twarz widział chwilę po tym, jak samochód zjechał na pobocze, roztrzaskał się o drzewo.

Dominik przyzna się Pawłowi do winy w 1878 odcinku "M jak miłość"

Spotkanie Pawła z Dominikiem w 1878 odcinku "M jak miłość" skończy się bójką! Zduński zauważy młodego Walata przed szpitalem w Gródku i straci nad sobą panowanie. Jednym ciosem powali Dominika na ziemię, zacznie go okładać pięściami, a przerażony nastolatek nawet nie będzie próbował się bronić. Właśnie wtedy przyzna się do winy! Pobity Dominik powie Pawłowi, że to on spowodował wypadek, w którym Franka omal nie zginęła.

- Ty gnoju! omal nie zabiłeś mi dziecka i żony!!!

- Nie chciałem!… Straciłem panowanie nad quadem…

Niestety przyznanie się Dominika w 1878 odcinku "M jak miłość" usłyszy tylko Paweł, który w żaden inny sposób nie zdoła udowodnić, że Walat pędził quadem przez las, zajechał im drogę i przez niego Zduński musiał zjechać na pobocze. Auto Franki i Pawła dachowało, przewróciło się na bok i zatrzymało się na przydrożnym drzewie.

Dominik przed policją w 1878 odcinku "M jak miłość" nie powtórzy, że to on spowodował wypadek Franki i Pawła

Po bójce Pawła z Dominikiem w 1878 odcinku "M jak miłość" Natalka (Dominika Suchecka) ostrzeże Zduńskiego, że Walat i jego ojciec są na tyle cwani, że mogą odwrócić bieg wydarzeń do tego stopnia, że teraz szalejący quadem nastolatek będzie udawał ofiarę napaści Pawła. Jak łatwo przewidzieć, w obecności policjantów na posterunku w Lipnicy, Dominik drugi raz nie powtórzy, że to on spowodował wypadek!

- Dlaczego to zrobiłeś?

- Dlaczego?! Sukinsyn omal nie zabił mi żony i dziecka! Przyznał się, wiem, że to on!

- Młody pojedzie na obdukcję… Walat wniesie oskarżenie. Możesz mieć kłopoty, Paweł… I to bardzo poważne kłopoty...

M jak miłość. To on spowoduje wypadek Franki i Pawła. Cwany bogacz Walat zostawi Zduńskich na śmierć