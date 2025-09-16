M jak miłość, odcinek 1876: Franka przeżyje dzięki Barbarze! Modlitwa babci zdziała cuda - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1876 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1876 odcinku "M jak miłość" Franka wyląduje w szpitalu w Gródku po wypadku Zduńskich w Grabinie w naprawdę poważnym stanie. Tym bardziej, że dotrze do niego osobną karetką, a nie tą, w której będą jechać mniej poturbowani Paweł z ich synem Antosiem (Mark Myronenko). A to dlatego, że oni będą mieć trochę więcej szczęścia po wywrotce ich auta i nie ucierpią aż tak bardzo jak góralka, u której lekarze stwierdzą pourazowe rozwarstwienie aorty, przez co konieczna okaże się natychmiastowa operacja! Szczególnie, że będzie to stan zagrażający życiu!

I oczywiście, w 1876 odcinku "M jak miłość" Artur (Robert Moskwa) doskonale zda sobie z tego sprawę, gdy dowie się tego od swoich kolegów lekarzy. Rogowski przekaże wszystko Zduńskiemu, tym bardziej, iż przerażony Paweł poprosi go, aby niczego przed nim nie ukrywał. I stąd dowie się, że ma być nawet gotowy na najgorsze, czego on nie przyjmie do wiadomości, bo będzie głęboko wierzył, że Franka jednak przeżyje. Ale nie tylko on!

Barbara wymodli życie Franki w 1876 odcinku "M jak miłość"!

Tej samej wiary w 1876 odcinku "M jak miłość" będzie Barbara, która od razu sięgnie po różaniec i zacznie modlić się do Boga, aby ocalił nie tylko zdrowie, ale i życie Franki! Seniorka ubłaga Ojca, aby operacja góralki przebiegła pomyślnie i żeby Paweł nie stracił żony, a malutki Antoś, z którym Marysia (Małgorzata Pieńkowska) wróci ze szpitala do domu Mostowiaków, nie stracił matki, a ich rodzina wciąż była w komplecie. Tym bardziej, że przecież dopiero co będzie planować nowe życie w Grabinie, które w jednej chwili runie jak domek z kart i stanie pod ogromnym znakiem zapytania.

Ale na szczęście, modlitwa Barbary w 1876 odcinku "M jak miłość" naprawdę zdziała cuda, bo Franka ostatecznie przeżyje! Operacja góralki przebiegnie pomyślenie, a Paweł odzyska swoją żonę, z kolei Antoś matkę.

Mostowiakowie i Rogowscy postanowi spełnić największe marzenie góralki w 1881 odcinku "M jak miłość"!

W 1881 odcinku "M jak miłość" Franka już wróci do zdrowia i opuści szpital. A Zduńscy już w komplecie ponownie zjawią się w rodzinnym domu Mostowiaków, aby podziękować za pomoc i wsparcie, które jednak się nie skończy! A to dlatego, że najbliżsi postanowią im jeszcze pomóc w spełnieniu ich największego marzenia, o którym rozmawiali jeszcze przed feralnym wypadkiem!

A mianowicie o domu w Grabinie, którego tak ogromnie pragnęli! Czy zatem w 1881 odcinku "M jak miłość" Zduńscy zamieszkają w Grabinie? A może po tym, co ich tam spotkało jednak zrezygnują z tego pomysłu? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!