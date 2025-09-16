M jak miłość, odcinek 1876: Franka przeżyje dzięki Barbarze! Modlitwa babci zdziała cud - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1876 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1876 odcinku "M jak miłość" Franka wyląduje w szpitalu w Gródku po wypadku Zduńskich w Grabinie w naprawdę poważnym stanie. Tym bardziej, że dotrze do niego osobną karetką, a nie tą, w której będą jechać mniej poturbowani Paweł z ich synem Antosiem (Mark Myronenko). A to dlatego, że oni będą mieć trochę więcej szczęścia po wywrotce ich auta i nie ucierpią aż tak bardzo jak góralka, u której lekarze stwierdzą pourazowe rozwarstwienie aorty, przez co konieczna okaże się natychmiastowa operacja! Szczególnie, że będzie to stan zagrażający życiu!

I oczywiście, w 1876 odcinku "M jak miłość" Artur (Robert Moskwa) doskonale zda sobie z tego sprawę, gdy dowie się tego od swoich kolegów lekarzy. Rogowski przekaże wszystko Zduńskiemu, tym bardziej, iż przerażony Paweł poprosi go, aby niczego przed nim nie ukrywał. I stąd dowie się, że ma być nawet gotowy na najgorsze, czego on nie przyjmie do wiadomości, bo będzie głęboko wierzył, że Franka jednak przeżyje. Ale nie tylko on!

- Chcę znać prawdę... Niczego przede mną nie ukrywaj! - poprosi go Paweł.

- Franka jest w stanie bezpośredniego zagrożenia życia… Doszło do urazu aorty, a to główne naczynie odprowadzające krew z serca. Jeśli ono strzeli, to… Paweł, trzeba liczyć się z najgorszym… - ostrzeże go Artur.

- Nie, na pewno nie… Ona nie umrze… Zobaczysz, że nie… Co ty w ogóle takie rzeczy opowiadasz?! - oburzy się Zduński.

Barbara wymodli życie Franki w 1876 odcinku "M jak miłość"!

Tej samej wiary w 1876 odcinku "M jak miłość" będzie Barbara, która od razu sięgnie po różaniec i zacznie modlić się do Boga, aby ocalił nie tylko zdrowie, ale i życie Franki! Seniorka ubłaga Ojca, aby operacja góralki przebiegła pomyślnie i żeby Paweł nie stracił żony, a malutki Antoś, z którym Marysia (Małgorzata Pieńkowska) wróci ze szpitala do domu Mostowiaków, nie stracił matki, a ich rodzina wciąż była w komplecie. Tym bardziej, że przecież dopiero co będzie planować nowe życie w Grabinie, które w jednej chwili runie jak domek z kart i stanie pod ogromnym znakiem zapytania.

Ale na szczęście, modlitwa Barbary w 1876 odcinku "M jak miłość" naprawdę zdziała cuda, bo Franka ostatecznie przeżyje! Operacja góralki przebiegnie pomyślenie, a Paweł odzyska swoją żonę, z kolei Antoś matkę.

Mostowiakowie i Rogowscy postanowi spełnić największe marzenie góralki w 1881 odcinku "M jak miłość"!

W 1881 odcinku "M jak miłość" Franka już wróci do zdrowia i opuści szpital. A Zduńscy już w komplecie ponownie zjawią się w rodzinnym domu Mostowiaków, aby podziękować za pomoc i wsparcie, które jednak się nie skończy! A to dlatego, że najbliżsi postanowią im jeszcze pomóc w spełnieniu ich największego marzenia, o którym rozmawiali jeszcze przed feralnym wypadkiem!

A mianowicie o domu w Grabinie, którego tak ogromnie pragnęli! Czy zatem w 1881 odcinku "M jak miłość" Zduńscy zamieszkają w Grabinie? A może po tym, co ich tam spotkało jednak zrezygnują z tego pomysłu? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!