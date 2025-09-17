M jak miłość, odcinek 1876: Były mąż Doroty zadziwi ją swoją decyzją. Nigdy nie wpadłaby na to, z kim Tomasz się zwiąże – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1876 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W „M jak miłość” Ada była dla Tomasza (Ziemowit Wasielewski) tylko przyjaciółką Doroty, która nawet – choć bardzo potem tego żałowała - pomogła mu rzucić złe światło na Bartka. W nowym sezonie to się jednak zmieni...

Przemiana Tomasza w „M jak miłość”

W „M jak miłość” postać Tomasza wyewoluowała z niesympatycznego byłego męża Doroty, niemogącego się pogodzić z tym, że zaczęła nowe życie z innym mężczyzną w oddanego powiernika, który wbrew sobie trzymał jej zagraniczne leczenie w sekrecie. Kawecki zaprzyjaźnił się nawet z Bartkiem, któremu szczerze współczuł tego, jak egoistycznie został przez nią potraktowany.

Dorota dowie się, z kim związał się Tomasz w 1876. odcinku „M jak miłość”

W 1876. odcinku „M jak miłość” Bartek zaskoczy Dorotę pięknym bukietem kwiatów. Ona zapomni, że właśnie mija pierwsza rocznica ich zamieszkania razem. Będą ją świętować wizytą w operze. Z tej okazji skorzystają z gościny w mieszkaniu Ady, która sama zniknie u swojego nowego chłopaka, by im zapewnić intymną atmosferę. Wpadnie rano i zacznie paplać o śniadaniu, próbując zamaskować zmieszanie – za chwilę bowiem przedstawi im nowego mężczyznę w swoim życiu. Kiedy on stanie w drzwiach, Kawecka zrobi wielkie oczy:

- Zamówiłaś posiłki do finalizacji zakupu domu? – zapyta Dorota mając na myśli pomoc Ady w odzyskaniu przez nią willi po rodzicach w Podkowie Leśnej.

- To też… Ale mamy dla was jeszcze jeden finał. Ten facet, z którym się związałam, to… - zacznie niepewnie dukać Ada.

- Dobra, miejmy to już za sobą. Ten facet to ja – stwierdzi Tomasz.

- Pomagaliśmy ci przy finalizacji kupna tego domu i tak jakoś zbliżyliśmy się do siebie – doda Ada.

Zaskoczona Dorota pogratuluje im i stwierdzi, że będzie za nich trzymać kciuki.