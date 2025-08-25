M jak miłość. To on doprowadzi do makabrycznego wypadku Zduńskich! Wcześniej zaczai się na Basię - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1875 po wakacjach - wtorek, 16.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1875 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Franka i Paweł po raz pierwszy przyjadą do Grabiny z malutkim Antosiem (Mark Myronenko), aby pokazać Barbarze (Teresa Lipowska) jej kolejnego prawnuczka! A przy okazji wrócić myślami do budowy domu na wsi w rodzinnych stronach Mostowiaków. Ale tylko na chwilę, gdyż niestety boleśnie przekonają się, że nie jest to już tak wcale spokojne i bezpieczne miejsce jak kiedyś!

A wszystko za sprawą wypadku, do którego dojdzie w 1875 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej w trakcie ich powrotu do Warszawy! I to jeszcze wcale nie z ich winy, a miejscowego chuligana i syna wiejskiego bogacza (Szymon Mysłakowski), który wcześniej o mały włos w ramach zemsty nie przejdzie Basi i Kacpra (Bartosz Ziewiec), a teraz jeszcze weźmie się za rodzinę jej brata!

Dominik Walat spowoduje wypadek Zduńskich w 1875 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

W 1875 odcinku "M jak miłość" po wakacjach to Dominik Walat doprowadzi do przerażającego wypadku Zduńskich na leśnej drodze w Grabinie! Zdradzamy, że samochód Pawła przewróci się na bok i zatrzyma się dopiero na drzewach, gdy w pewnym momencie przetnie mu drogę rozpędzony nastolatek na swoim quadzie. I wówczas mąż Franki zacznie gwałtowanie hamować, w efekcie czego dojdzie do tragedii, bo choć chłopakowi nic się nie stanie, to jednak rodzina Zduńskiego zostanie mocno poturbowana!

I choć w 1875 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej wszystko będzie wyglądać bardzo źle, bo poharatany od szkła Paweł zaleje się krwią, to jednak ostatecznie będzie miał on więcej szczęścia niż Franka, o której życie lekarze będą walczyć w szpitalu ku przerażeniu jego i Artura (Robert Moskwa), który także od razu się tam zjawi!

Paweł zemści się na wiejskim chuliganie w kolejnych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach!

Na szczęście, w 1875 odcinku "M jak miłość" po wakacjach zarówno Franka, jak i Paweł, a także ich synek przeżyją, ale Zduński tak tego nie zostawi i nie daruje Walatowi tego, że sprowadził na jego rodzinę niebezpieczeństwo. Tym bardziej, że nie tylko oni będą jego ofiarami, ale także i jego młodsza siostra Basia!

I wówczas w kolejnych odcinkach "M jak miłość' po przerwie wakacyjnej Paweł już postanowi się zemścić. Tym bardziej, że natrafi na wiejskiego łobuza przed sklepem w Grabinie, gdzie rzuci się na niego z pięściami!

M jak miłość w jesiennym spocie TVP! Wystąpią tylko wybrani aktorzy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.