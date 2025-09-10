M jak miłość, odcinek 1875: Ostatnie chwile Franki i Pawła z synem Antosiem przed potwornym wypadkiem! Zaplanują nowe życie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1875 - wtorek, 16.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Czy Franka, Paweł i Antoś zginą w wypadku w 1875 odcinku "M jak miłość"? W finałowej scenie, kiedy auto Zduńskiego zjedzie na pobocze wiejskiej drogi, przewróci się na bok, a spod maski zacznie wydobywać się dym, los rannych w wypadku Zduńskich pozostanie nieznany...

Sprawca wypadku Franki i Pawła ucieknie w 1875 odcinku "M jak miłość"

Roztrzęsiony sprawca tragedii, Dominik Walat, podejdzie do roztrzaskanego samochodu, zobaczy zmasakrowanego Pawła, z którego rozbitej głowy będzie się sączyła krew. Nie udzieli Pawłowi, France i Antosiowi pomocy. Od razu odjedzie z miejsca wypadku, upewniając się, że nikt go nie widział... Ciąg dalszy nastąpi dopiero w 1876 odcinku "M jak miłość"...

Plany budowy domu Franki i Pawła przed wypadkiem w 1875 odcinku "M jak miłość"

Makabryczny wypadek Franki i Pawła w 1875 odcinku "M jak miłość" poprzedzą chwilę niebywałego szczęścia małżonków. Zduńscy z Antosiem odwiedzą w Grabinie babcię Barbarę, dyskutując o przeprowadzce na wieś. Jeszcze przed narodzinami syna Franka i Paweł planowali budowę domu na wsi, w sąsiedztwie Mostowiaków, ale zrezygnowali z tych planów ze względu na brak pieniędzy. Skończyło się na projekcie domu.

Przed powrotem do Warszawy w 1875 odcinku "M jak miłość" Barbara stanie po stronie Franki i spróbuje przekonać Pawła, że nigdzie nie będą tak szczęśliwi, jak w rodzinnej Grabinie. Ostatecznie Zduńscy postanowią sprawę przemyśleć. Szczególnie, że Franka zrezygnuje z marzeń o nowoczesnym, dużym domu i będzie gotowa zgodzić się na projekt, który wcześniej podobał się Pawłowi.

Franka przekona Pawła do przeprowadzki do Grabiny w 1875 odcinku "M jak miłość"?

Żona Pawła w 1875 odcinku "M jak miłość" uzna, że zamieszkanie na wsi to idealne rozwiązanie, że Antoś wychowa się tutaj inaczej niż w mieście.

- I widzisz, Magda zachwala życie w siedlisku. Mielibyśmy fajnych sąsiadów. No i Andrzej też się przyzwyczaił do tych dojazdów do pracy... - Czy wy wszyscy jesteście w zmowie? - Chcę dla naszego syna dzieciństwa bliskiego natury. Tak jak ty na tym zdjęciu w kałuży, cały utaplany błotem... Czuję, że ten dom nas uszczęśliwi, że to taki brakujący element dla naszej trójki...

Ranni w wypadku Franka i Paweł w 1875 odcinku "M jak miłość" porzuceni przy drodze

W finale 1875 odcinka "M jak miłość" na drogę niespodziewanie wyjedzie pędzący quadem Dominik Walat! By uniknąć zderzenia Paweł gwałtownie odbije na pobocze. Młody Walat wyjdzie z wypadku bez szwanki, ale samochód Zduńskich wyląduje przewrócone na bok na przydrożny drzewie! Sprawca wypadku nie tylko nie udzieli rannym France i Pawłowi pomocy, ale ucieknie z miejsce zdarzenia. Zostawi im w roztrzaskanym aucie. Nie będzie nawet słychać krzyku płaczącego Antosia...