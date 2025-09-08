M jak miłość, odcinek 1873: Rozpacz Doroty w szpitalu. Odbierze z Bartkiem wyniki badań. Lekarz wezwie ich do siebie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1873 - wtorek, 9.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Dorota i Bartek w 1873 odcinku "M jak miłość" będą w napięciu oczekiwać na kolejne wyniki badań oraz wizytę u onkologa, lekarza (Jarosław Witaszczyk) Kaweckiej, który przed jej wyjazdem na eksperymentalną terapię do szpitala w Bostonie nie dawał pacjentce szans na przeżycie. Uznał, że z nieoperacyjnym guzem mózgu Dorota pożyje najwyższej kilka miesięcy. Nareszcie specjalista z USA, amerykański onkolog George Davies (Richard Berkley) podjął się leczenia Doroty.

Tak w 1873 odcinku "M jak miłość" Bartek będzie wspierał Dorotę

By dodać żonie otuchy w 1873 odcinku "M jak miłość" Bartek postara się ukryć przed Dorotą, jak bardzo się boi. Żadne z nich nie będzie miało pewności, że leczenie podtrzymujące wystarczy, by nie doszło do wznowy nowotworu mózgu.

- Bartek, powiedz mi jeszcze raz, że wszystko będzie dobrze...

- Wszystko będzie dobrze - zapewni żonę Lisiecki.

- Tak bardzo nie chcę wracać już do tego koszmaru. Nie mam siły kolejny raz przez to przechodzić.

- Pamiętaj, że jesteśmy w tym razem - doda Bartek.

- Wiem. Wiem, że jest jeszcze dużo czasu, ale czy możemy pojechać do tej kliniki wcześniej. Nie usiedzę bezczynnie w domu.

Szokujące wyniki badań chorej na raka Doroty w 1873 odcinku "M jak miłość"

Na oddziale onkologii Dorota i Bartek w 1873 odcinku "M jak miłość" zgłoszą się do pielęgniarki po wyniki tomografii mózgu i usłyszą coś, co wzbudzi w nich jeszcze większy lęk. Badania od razu zabierze lekarz Doroty i wezwie pacjentkę do siebie. Zupełnie jakby wiedział, że wyniki wymagają pilnej konsultacji. Pielęgniarki spojrzą na siebie, wiedząc przez co przeszła chora na raka pacjentka.

- Chciałabym przed wizytą odebrać swoje wyniki badań... - Pani Dorota Lisiecka... Wyniki są już u doktora. Prosił, żebyście państwo od razu weszli do jego gabinetu - odpowie pielęgniarka. - Nie, my mieliśmy tutaj tylko odebrać wyniki, a wizytę mamy za półtorej godziny... - Pan doktor już na państwa czeka z wynikami - Przepraszam Bartek, idę na chwilę do toalety... - przerażona Dorota ucieknie od męża.

Dorota wyzdrowieje. Wyniki badań potwierdzą diagnozę lekarza w 1873 odcinku "M jak miłość"

Po chwili w 1873 odcinku "M jak miłość" Bartek znajdzie zrozpaczoną Dorotę na klatce schodowej. Mocno przytuli żonę, otrze łzy z jej policzków i trzymając za rękę wejdą do gabinetu lekarza, by razem zmierzyć się ze śmiertelną chorobą. Onkolog przekaże jednak Lisieckim wspaniałe wieści - Dorota będzie zdrowa! Leczenie raka zakończy się sukcesem.

- Czyli reasumując, pani Doroto wyniki tomografii są w porządku. Nic tam złego się nie dzieje. Nie ma wznowy. A to po raz kolejny potwierdza, że leczenie, terapia przyniosły bardzo dobry efekt.

- Pielęgniarki od razu odesłały mnie do pana, prawie godzinę wcześniej... Byłam pewna, że z wynikami jest coś nie tak...

- Po prostu chciałem jak najszybciej przekazać państwu dobre wiadomości. Pani Doroto jest pani zdrowa.Wszystko świadczy o remisji choroby...

- Tyle, że ja ostatnio nie najlepiej się czuję... Mam zawroty głowy i tak szybko się męczę...

- To może być związane z anemią. Rzeczywiście morfologia mogłaby być lepsza. Ale to dość szybko podciągniemy lekami i dietą - oceni lekarz.

Wieczorem w 1873 odcinku "M jak miłość" Dorota i Bartek w gronie przyjaciół, Jagody (Katarzyna Kołeczek) i Tadeusza (Bartłomiej Nowosielski), będą świętować wygraną walkę z chorobą nowotworową.