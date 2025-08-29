M jak miłość. Potworny strach Kingi przed prześladowcą! Nie domyśli się, kto chce ją skrzywdzić - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1872 pierwszy po wakacjach - poniedziałek, 8.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Atak paniki Kingi, które zaczną się nasilać w 1872 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu, będą powiązane z bezsennością, koszmarami nawiedzającymi Zduńską niemal każdej nocy! Jakby podświadomie czuła, że zagraża jej bliski człowiek, sąsiad z domu obok, zboczony i nieobliczalny Dariusz Hoffman, który od dłuższego czasu obserwuje Kingę. Zmęczona Zduńska, która ratunku poszuka w lekach na bezsenność, będzie żyła w ciągłym lęku.

W 1872 odcinku "M jak miłość" Kinga powie Magdzie, czego się boi

Podczas pobytu do Grabinie w siedlisku Magdy, tylko przyjaciółce w 1872 odcinku "M jak miłość" po wakacjach opowie o dręczącym ją horrorze.

- Ktoś chce mnie skrzywdzić... Ktoś mnie obserwuje... Jeśli natychmiast stamtąd nie ucieknę, to stanie się coś złego!

Nieobliczalny Hoffman przyjedzie za Kingą do Grabiny w 1872 odcinku "M jak miłość"

Nieoczekiwanie do Grabiny w 1872 odcinku "M jak miłość" przyjedzie również Hoffman, którego na imprezę w siedlisku Magdy i Andrzeja (Krystian Wieczorek) zaprosi Piotrek. Tak będzie chciał ugościć nowego „przyjaciela rodziny”, nie widząc tego, że natarczywy sąsiad znów narzuca się Kindze.

Tymczasem córka Darka, Sara (Nadia Smyczek) w 1872 odcinku "M jak miłość" zdradzi Lence, jak niebezpieczny bywa jej ojciec.

- Nie wygadasz nikomu? Mój ojciec do czasu do czasu łapie dziwną fazę. Normalnie mu odbija i robi się, nie wiem nieobliczalny?

Co Hoffman zrobi Kindze w 1872 odcinku "M jak miłość"?

A kiedy w 1872 odcinku "M jak miłość" Kinga pójdzie w Grabinie na krótki spacer, na pomost nad rzeką. Hoffman od razu ruszy jej śladem. Gotowy wykorzystać okazję do tego, by zbliżyć się do sąsiadki.

- Wybacz, chyba znów cię przestraszyłem… - Hoffman przysiądzie się do Kingi na ławce na pomoście. - Nie, to moja wina… Zamyśliłam się! - To może przeszkadzam?... Mam się zmyć? - Nie, zostań… Pięknie tu, prawda? - zauważy Kinga, której sąsiad zacznie się zwierzać...

Natarczywe zachowanie Hoffmana w 1872 odcinku "M jak miłość" wywoła jednak u Kingi kolejny atak paniki. Od razu ucieknie od sąsiada, co nie umknie uwadze Magdy, która zorientuje się, że przyjaciółka się go boi...