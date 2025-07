M jak miłość. Kinga odurzona lekami wpadnie w pułapkę sąsiada psychopaty. Obsesja Hoffmana źle się skończy! - ZDJĘCIA

To córka Hoffmana w "M jak miłość" wyjawi prawdę o tym, jakim jest psychopatą!

Obsesja Hoffmana na punkcie Kingi w odcinkach "M jak miłość" po wakacjach będzie narastała z każdym dniem! Sąsiad z Deszczowej, samotny ojciec Sary (Nadia Smyczek) już podczas pierwszego spotkania ze Zduńskimi postarał się o to, by zamydlić im oczy. Przed Kingą odegrał scenę faceta porzuconego przez żonę, ale to, co opowiedział jej o Ince, matce Sary, nijak się ma do prawdy.

Córka Hoffmana w następnym sezonie "M jak miłość" wtajemniczy Lenkę (Olga Cybińska) w swoje rodzinne sprawy, przyzna się przyjaciółce,że jej ojciec potrafi być nieobliczalny i skrzywdził nie jedną kobietę! Poza tym córka Zduńskich dowie się od Sary, że tak naprawdę Inka nie odeszła od Hoffmana, ale uciekła od potwora, który zrobił z niej wariatkę. Sara będzie coraz bardziej bała się ojca.

Bezsenność Kingi w kolejnym sezonie "M jak miłość"! Hoffman doprowadzi ją do takiego stanu

W nachodzącym odcinkach "M jak miłość" we wrześniu Kinga zacznie cierpieć na bezsenność, sięgnie po leki, bez których nie będzie w stanie normalnie funkcjonować. Niestety tabletki zażywane przez Kingę bez konsultacji z lekarzem otumanią ją do tego stopnia, że nie zauważy jak wielkim zagrożeniem jest dla niej Hoffman.

Chociaż Piotrek w "M jak miłość" zauważy, że z Kingą dzieje się coś złego, Zduńska uspokoi męża, że ma wszystko pod kontrolą. Niestety fatalne samopoczucie Kingi będzie miało związek nie tyle z bezsennością, ile z prześladującym ją koszmarem o podglądaczu. Tylko Magda (Anna Mucha) usłyszy od Kingi, że ciągle dręczy ją zły sen, w którym ktoś ją obserwuje, a później goni, chce złapać w pułapkę, a ona nie może uciec.

Żadna z nich nie połączy koszmaru z Hoffmanem, bo przecież to taki miły sąsiad, który nie będzie wzbudzał podejrzeń,

Co Hoffman zrobi Kindze w odcinkach "M jak miłość" po wakacjach?

Wkrótce potem w następnym odcinkach "M jak miłość" jesienią Hoffman dokończy realizację okrutnego planu wobec Kingi! Już raz nie udało mu się wykorzystać Zduńskiej, chociaż psychol zwabił sąsiadkę do siebie, dosypał jej narkotyki do herbaty. Wówczas Kingę uratował telefon od syna Miśka (Aleksander Bożyk). Jak będzie tym razem?

Przebiegły Hoffman będzie dążył do spotkań sam na sam z Kingą, sprytnie nią przy tym manipulując. Aż wykorzysta moment, że Zduńska zostanie sama we własnym domu.

Pod koniec czerwca na planie "M jak miłość" nagrywano sceny od odcinka, w którym zboczeniec Hoffman zaatakuje Kingę, posunie się do najgorszego! W efekcie w domu Zduńskich przy Deszczowej zjawi się policja, Hoffman zostanie aresztowany, a Kinga zostanie przewieziona karetką do szpitala.

