M jak miłość. Magda stanie przed sądem! Zeznania Budzyńskiej pogrążą okrutnego sąsiada. Tak się zacznie nowy sezon - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1872 pierwszy po wakacjach nowego sezonu - poniedziałek, 8.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Jak się rozpocznie nowy sezon "M jak miłość" po wakacjach 2025? Produkcja serialu uchyla rąbka tajemnicy, publikując nie tylko oficjalne zwiastuny, ale także zapowiedzi pierwszego odcinka we wrześniu po długiej, bo trwającej aż cztery miesiące, przerwie w emisji!

Tak przebiegnie proces Święcickiego w 1872 odcinku "M jak miłość" po wakacyjnej przerwie

Premierowy odcinek 1872 "M jak miłość" rozpocznie się od dalszych losów Święcickiego, aresztowanego pod zarzutem ataku na Magdę i Julię w siedlisku! Agresywny sąsiad Budzyńskich odpowie w sądzie za swoje czyny wobec Budzyńskiej, którą chciał zabić, a także Julii, którą wrzucił do rzeki z Grabinie, bo pomylił ją z Magdą. A później obie zaatakował w pensjonacie.

Brat Święcickiego wkroczy do akcji podczas procesu w 1872 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu

Proces Święcickiego w 1872 odcinku "M jak miłość" nie będzie prosty! Nie wszystko pójdzie zgodnie z planem Budzyńskich i adwokata Magdy, Adama Wernera (Jacek Kopczyński). Na sali sądowej Święcicki pojawi się z prawnikiem (Michał Siudek) z najlepszej kancelarii w Warszawie,opłaconym przez jego wpływowego brata Błażeja (Adrian Budakow).

Czy Święcicki zostanie skazany w 1872 odcinku "M jak miłość"? Oto co Magda zezna w sądzie

Przeciwnik spróbuje zaskoczyć Magdę i Andrzeja (Krystian Wieczorek), a brat Święcickiego w 1872 odcinku "M jak miłość" zrobi wszystko, by wyciągnąć go z tarapatów. Czy prawnik niebezpiecznego sąsiada całkowicie zmieni bieg procesu? Jaki wyrok zapadnie i czy Święcicki pójdzie siedzieć?

Zeznania Magdy w 1872 odcinku "M jak miłość" nie pozostawią wątpliwości, że Święcicki chciał ją zabić.

- Odwróciła się pani i zobaczyła zamaskowanego mężczyznę... Co pani zrobiła? - Przestraszyłam się, zaczęłam krzyczeć... Patrzył na mnie i od razu wiedziałam, że nie chodzi o kradzież, że ten człowiek przyszedł, żeby zrobić mi krzywdę. Nie przestraszył się mojej obecności w domu, nie uciekł – przeciwnie – zaatakował mnie, popchnął. A kiedy się przewróciłam, chwycił za pogrzebacz i chciał mnie uderzyć w głowę…

Tak się skończy proces Święciekiego w 1872 odcinku "M jak miłość"! Zapadnie wyrok więzienia

Podczas rozprawy Święcickiego w sądzie w 1872 odcinku "M jak miłość" rozegra się pełna napięcia i zwrotów akcji walka na argumenty. W końcu zapadnie wyrok, sąd skaże winnego na 4 lata pozbawienia wolności. Po przegranej w sądzie Święcicki trafi do więzienia, ale wciąż będzie planował zemstę z pomocą brata.

- Sąd uznaje oskarżonego Kazimierza Święcickiego za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i wymierza oskarżonemu karę łączną czterech lat pozbawienia wolności... - Już po wszystkim... Dobra robota! - Ale może się jeszcze odwołać… - Nawet jeśli, niewiele mu to da...

Skazany Święcicki będzie groził Magdzie w 1872 odcinku "M jak miłość"! Wyda bratu zlecenie

Skuty kajdankami Święcicki, wychodząc z sali rozpraw w 1872 odcinku "M jak miłość" pokaże Magdzie gest, że to jeszcze nie koniec. Straci wolność, ale po swojej stronie ma jeszcze brata. I to właśnie jego poprosi, by dopadł Magdę. Skazany Święcicki będzie pragnął zemsty – za wszelką cenę. Czy wpływowy brat mu w tym pomoże?

- Spartoliłem… Ale to wszystko przez tę pieprzoną babę! Odkąd się pojawiła, wszystko zaczęło mi się sypać! - Ona nie ma nic wspólnego z twoim piciem i całą resztą… - Chcę tylko jednego: żeby ta suka dostała za swoje! Sprawdź jej fundację, na pewno wpadniesz na jakiś pomysł, żeby udupić tę pieprzoną babę... I przysięgam: jak mi to załatwisz, będziesz miał mnie z głowy... Już nigdy więcej o nic cię nie poproszę...

Po procesie Magda w 1872 odcinku "M jak miłość" będzie miała złe przeczucie i zwierzy się Andrzejowi, że ten koszmar tak szybko się nie skończy.

- Ty widziałeś jak on ostatnio na mnie patrzył? To była czysta nienawiść!