M jak miłość odcinek 1871: Stan Olka drastycznie się pogorszy na koniec sezonu! Zapomni drogę do domu - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1871 ostatni przed wakacjami - finał sezonu - wtorek, 6.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1871 odcinku "M jak miłość", ostatnim przed przerwą wakacyjną, Olek zdecyduje się na ryzykowny krok i odstawi leki, które miały pomóc mu wrócić do zdrowia po przebytej chorobie. Niestety, jego stan zacznie się gwałtownie pogarszać. Aneta dowie się od sąsiadki, że jej mąż nie wiedział, jak wejść do mieszkania, ponieważ zapomniał kodu do domofonu. To niepokojące wydarzenie sprawi, że Chodakowska zdecyduje się skontaktować z Marcinem, bratem Olka, aby ten przemówił mu do rozumu...

Stan Olka w 1871 odcinku "M jak miłość" drastycznie się pogorszy. Lekarz nie będzie wiedział, jak trafić do domu

Olek w 1871 odcinku "M jak miłość" doprowadzi do sytuacji, w której sam przestanie kontrolować swoje zachowanie. Aneta zauważy, że mężczyzna coraz częściej bywa rozkojarzony, aż w końcu sąsiadka powie jej wprost, że Chodakowski krążył przed klatką, bo zapomniał kodu do domofonu. Lekarz, który ratował tyle żyć, nie będzie potrafił nawet trafić do domu!

- Nie jesteś jeszcze w stanie chodzić do pracy, a co dopiero operować. Wczoraj zapomniałeś nawet kodu do klatki.

- A skąd ty to wiesz?

- Sąsiadka cię sprzedała. Powiedziała, że prosiłeś ją żeby cię wpuściła.

Marcin w 1871 odcinku "M jak miłość" nagada Olkowi. Każe mu się leczyć

W 1871 odcinku "M jak miłość", ostatnim przed przerwą wakacyjną, Marcin przyjedzie do mieszkania brata i nie będzie bawił się w subtelności. Od progu da mu jasno do zrozumienia, że dalej tak być nie może. "Musisz się leczyć!" - rzuci bez wahania. I w tym jednym zdaniu będzie wszystko, czego Olek potrzebuje, by zrozumieć, że przekroczył granicę.

Dopiero po tej rozmowie do Chodakowskiego dotrze, jak bardzo oddalił się od rzeczywistości. To Marcin okaże się jedyną osobą, która jeszcze potrafi dotrzeć do jego serca i sumienia. Czy Olek faktycznie w 1871 odcinku "M jak miłość" podejmie leczenie? Przekonamy się już niebawem.