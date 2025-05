M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1871: Mariusz wróci do domu nie w porę! Niespodzianka dla Kasi okaże się klapą - ZDJĘCIA

W 1871 odcinku "M jak miłość", ostatnim przed przerwą wakacyjną, Mariusz (Mateusz Mosiewicz) niespodziewanie wróci do domu, planując zaskoczyć Kasię (Paulina Lasota). Jednak to, co miało być romantycznym gestem, zamieni się w katastrofę. Kasia, która właśnie otrzymała wyniki testu DNA potwierdzające, że ojcem jej dziecka jest Jakub (Krzysztof Kwiatkowski), postanowi ukryć prawdę i wmówić Mariuszowi, że to on zostanie ojcem! W 1871 odcinku "M jak miłość", ostatnim przed przerwą wakacyjną, widzowie zobaczą, jak kłamstwo Kasi wpłynie na wszystkich zaangażowanych. Czy Mariusz uwierzy w tę niespodziewaną wiadomość? Jak zareaguje Jakub, gdy dowie się o intrydze? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz, jak niespodzianka Sanockiego dla Karskiej okaże się nietrafiona.