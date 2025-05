M jak miłość, odcinek 1870: Marysia wyzna miłość Judycie! Teraz to ona będzie jej siostrą - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1870 - poniedziałek, 5.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1870 odcinku "M jak miłość" Judyta postanowi już dłużej nie ukrywać się ze swoimi uczuciami i w końcu wyznać Marysi, że się w niej zakochała! Kosowska najpierw zacznie od tego, że przyzna się, iż to właśnie ona podarowała Rogowskiej tajemnicza bransoletkę na Mikołajki, o którą wciąż tak bardzo jest zazdrosny jej mąż Artur.

Ale to będzie dopiero początek, bo gdy w 1870 odcinku "M jak miłość" psychoterapeutka dowie się, że jej ojciec (Stanisław Brejdygant) wylądował w szpitalu, to wreszcie zdecyduje się ujawnić przed Marysią. Tym bardziej, że to właśnie ona namówi go do wizyty u seniora i sama się z nią na nią wybierze, w związku z czym Kosowska uzna, że to odpowiedni moment, aby Rogowska dowiedziała się, czemu on od lat jej tak bardzo nienawidzi!

Judyta i Marysia wyznają sobie miłość w 1870 odcinku "M jak miłość"!

W 1870 odcinku "M jak miłość" Kosowska zatrzyma Rogowską w drodze do szpitala i poprosi ją o chwilę szczerej rozmowy. Judyta zacznie prawić Marysi kolejne komplementy, po czym niespodziewanie dla niej wyzna jej miłość, czym w pierwszej chwili mocno ją zszokuje!

- Chcę ci powiedzieć, że jesteś cudownym człowiekiem... Najcudowniejszym jakiego poznałam... I pewnie dlatego zakochałam się w tobie… To oczywiście z czasem już zupełnie inaczej wygląda, bo pokochałam cię jak siostrę za wszystko, co dla mnie robisz, za serce, które mi dałaś, za dobroć, którą od ciebie czuję. Jesteś dla mnie rodziną, której nie miałam - wyzna Judyta.

Jednak po chwili w 1870 odcinku "M jak miłość" to Judyta się zszokuje, a i z pewnością widzowie, gdy Marysia niespodziewanie odwzajemni jej się tym samym wyznaniem! A przy okazji jako pierwsza okaże jej pełną akceptację, czym ogromnie poruszy Kosowską.

- Ale... ja też cię kocham... jak siostrę... I chcę, żebyś wiedziała, że szanuję i akceptuję, to kim jesteś i kim się czujesz - odwzajemni jej się Marysia.

- Całe życie żyłam w strachu przed odrzuceniem. Nigdy o tym nikomu nie mówiłam - przyzna Kosowska.

Ujawniona Kosowska zacznie nowe życie przy wsparciu Rogowskiej w 1870 odcinku "M jak miłość"!

Chwilę później w 1870 odcinku "M jak miłość" przyjaciółki wyruszą w drogę do szpitala. Marysia będzie świadoma tego, jak bardzo Judyta boi się spotkania z ojcem, dlatego wejdzie do jego sali jako pierwsza z intencją ich pojednania.

Rogowska opowie Kosowskiemu swoją historię, czym tak go chwyci, że senior w końcu także zmieni swoje podejście i również zaakceptuje swoją "odmienną" córkę, za co Kosowska będzie jej ogromnie wdzięczna. Do tego stopnia, że w 1870 odcinku "M jak miłość" rzuci jej się na szyję i zapowie nowy rozdział w swoim życiu, oczywiście u boku Marysi!

- Dziękuję ci za dzisiaj. Za wszystko - powie Judyta.

- Nie ma sprawy, ale nie martw się, nikomu nic nie... - zacznie zapewniać Marysia, ale Kosowska jej przerwie - Nie, ale w ogóle już nie chce się ze sobą dłużej ukrywać. Pierwszy raz od dawna czuję, że wreszcie mogę wziąć oddech głęboki, że zamykam jakiś rozdział w moim życiu!

- Ale zaczynasz nowy - zauważy Rogowska.

- Jesteś i zawsze będziesz dla mnie kimś wyjątkowym - doda Kosowska.

- Ty też! To się nazywa przyjaźń, co? - stwierdzi Marysia, która oficjalnie uzna Judytę za swoją kolejną siostrę tuż po Małgosi (Joanna Koroniewska) i Marcie, które straciła tuż po ich wyjazdach do USA i Włoch. Tak samo jak brata Marka (Kacper Kuszewski), który przepadł w Australii.