M jak miłość, odcinek 1870: Radosna nowina u Kiemliczów! Powiedzą Dorocie o dziecku - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1870 - poniedziałek, 5.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1870 odcinku "M jak miłość" szczęśliwy Bartek wpadnie do domu Modrego (Stefan Friedmann) z nadzieją na spotkanie w nim Kiemliczów! I tak właśnie się stanie, gdyż akurat Jagoda i Tadeusz będą akurat w środku. Dlatego Lisiecki czym prędzej wkroczy do środka, po czym zacznie całować żonę swojego przyjaciela, czym mocno ją zszokuje. Tym bardziej, że chwilę wcześniej mąż zaalarmuje ją, iż straszliwie się o niego martwi, gdyż znów zaczął się dziwnie zachowywać.

- Cześć! Jesteście? - krzyknie od progu szczęśliwy Bartek, po czym doda - Życie jest wspaniałe!

- Bartek, co z tobą? - spyta zaniepokojona Jagoda, ale w tym momencie Lisicki wyjdzie.

Ale po chwili w 1870 odcinku "M jak miłość" już wróci! Tyle, że nie sam, a z Dorotą, czym jeszcze bardziej zszokuje, ale już w pozytywnym sensie, oboje małżonków, którym Kawecka także od razu rzuci się na szyję, a oni to odwzajemnią!

- Wysłałam Bartka przodem, bo nie chciałam was wystraszyć - wyjaśni Dorota.

- Dorota! - krzyknie zszokowana Jagoda.

- Była w Stanach, podjęła leczenie i udało się - wytłumaczy im Bartek.

- Tak się cieszę! - powie Kiemliczowa, za co Kawecka będzie ogromnie wdzięczna!

Jagoda i Tadeusz zapoznają Dorotę z Dorotką w 1870 odcinku "M jak miłość"!

Chwilę później w 1870 odcinku "M jak miłość" Dorota i Bartek usiądą przy stole, a Kiemliczowie na moment wyjdą, aby przyprowadzić do nich swoją córkę. Tym bardziej, że Kawecka jeszcze nie będzie miała okazji jej zobaczyć i wspólnie uznają, że to najlepszy moment, aby żona Lisieckiego w końcu poznała Dorotkę, która będzie nosić to samo imię, co ona! I to nieprzypadkowo!

- Chcielibyśmy ci kogoś przedstawić - zapowie Tadeusz.

- To jest nasza Dorotka - powie Jagoda.

- Cześć Dorotko, cześć! A ja jestem Dorota - przedstawi się poruszona Kawecka.

- Imię naszego dziecka nie jest przypadkowe. "Dorota" oznacza dar od Boga, no a jak się dostaje dar od Boga, to trzeba go strzec i pilnować jak źrenicy w oku - stwierdzi Kiemlicz.

- No tak! Cześć maluszku! - potwierdzi Dorota, która w 1870 odcinku "M jak miłość" od razu się w niej zakocha!

Wizyta Lisieckiego i Kaweckiej u Kiemliczów dostarczy wielu łez i wzruszeń w 1870 odcinku "M jak miłość"!

Spotkanie Doroty z Jagodą i Tadeuszem w 1870 odcinku "M jak miłość" już dostarczy wielu wzruszeń i emocji nie tylko ich 3, ale i Bartkowi, który będzie płakał jak bóbr po pięknym przyjęciu swojej ukochanej przez swoich przyjaciół. Ale z pewnością także i widzom! I nie inaczej w 1870 odcinku "M jak miłość" będzie w przypadku zapoznania Kaweckiej z malutką Dorotką!