M jak miłość, odcinek 1869: Zduńscy zaplanują chrzciny Antoniego Lucjana. Nie tak to sobie wyobrażali – ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1869: Natalka wpakuje się do łóżka Doroty i Bartka! Poczuje się w ich domu jak u siebie - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1869 - wtorek, 29.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Franka z Pawłem w 1869 odcinku "M jak miłość" będą powoli odnajdywać się w nowej rzeczywistości po narodzinach Antoniego Lucjana. Świeżo upieczeni rodzice muszą mierzyć się z nowymi obowiązkami, ale poradzą sobie nadzwyczaj dobrze. Szczególnie że mogą liczyć na wsparcie Marysi (Małgorzata Pieńkowska), która może nawet za bardzo przejmie się pomocą przy wnuku.

Zduńscy zaplanują chrzciny Antoniego Lucjana? Zostaną przymuszeni do działania

Chociaż Franka jest świeżo po porodzie, dopiero poznaje życie jako mama i uczy się opiekować synkiem, pewna wizyta w 1869 odcinku "M jak miłość" przysporzy jej problemów. Wraz z Pawłem zostaną nieco przymuszeni do planowania chrzcin Antoniego! Zdradzamy, że to przyjazd stryja Gutowskiego i Haneczki wprowadzi zament w domu Zduńskich.

- Franka, musimy pogadać. Masz jakiś termin na te chrzciny? - Jędrzej wypali prosto z mostu.

- Jeszcze o tym nie myśleliśmy... - od razu przyzna nieco zbita z tropu Franka.

- To na co czekacie? Musimy zrobić po naszemu, z przytupem! - góral od razu zaplanuje całe przedsięwzięcie, by było huczne, na pokaz i z pompą.

- Stryjek... - westchnie jedynie Franka, ale to nie powstrzyma Gutowskiego przed rzucaniem kolejnych pomysłów.

- (...) Będziemy go polewać źródlaną wodą! - stryj wszystko zaplanuje, ale bynajmniej nie tak, jak życzyliby sobie tego Zduńscy.

- No, na pewno - rzuci oschle żona Pawła.

- Dobrze gadam, Maryś? - Gutowski postanowi poszukać poparcia u Marysi, ale Rogowska nie da się wciągnąć w tę grę. Szybko utnie temat.

- Tak... Słuchajcie, kto ma ochotę na kawkę? - rzuci Marysia, by zboczyć z torów planowania chrzcin.

Stryj Gutowski z Haneczką dadzą popalić Zduńskim

Jeszcze tego samego dnia w 1869 odcinku "M jak miłość" stryj z żoną dadzą niezły popis. Zaczną się kłócić, przekrzykiwać i obudzą Antoniego. Franka z Pawłem nie będą zachwyceni zamieszaniem. W końcu Marysia weźmie sprawy w swoje ręce i zabierze kłopotliwego Gutowskiego z Haneczką do Grabiny. To utnie wtrącanie się górali w życie Zduńskich. Przynajmniej na chwilę...