M jak miłość, odcinek 1869: Bartek pozna prawdę o leczeniu chorej na raka Doroty! Zobaczy nagranie z monitoringu - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1869 - wtorek, 29.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Śledztwo Marcina w sprawie zaginionej Doroty w 1869 odcinku "M jak miłość" będzie zmierzała ku końcowi! Chodakowskiemu uda się to, czego nie potrafili detektywi wynajęci wcześniej przez Bartka, którzy szukali Doroty, jakiegokolwiek śladu po chorej Kaweckiej, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Marcin okaże się na tyle skuteczny, że zdobędzie nie tylko cenne informacje o Dorocie, ale także dowód na to, że żona Bartka żyje, że wcale nie zmarła na raka!

Marcin w 1869 odcinku "M jak miłość" nie będzie wiedział, gdzie jest Dorota!

Chodakowski w 1869 odcinku "M jak miłość" wezwie Lisieckiego do agencji detektywistycznej, żeby przekazać mu wyniki śledztwa. Niestety nadal nie będzie wiedział, gdzie jest Dorota i dlaczego wciąż ukrywa się przed Bartkiem. Tego dnia małżonkowie się rozminą. On pojedzie do Warszawy, a ona wróci do Grabiny, gdzie w swoim domu zastanie śpiącą w jej małżeńskiej sypialni Natalkę (Dominika Suchecka).

M jak miłość. Dorota i Bartek znów razem! Ta miłość zwycięży śmierć

- Okazało się, że Dorota podjęła w Bostonie w klinice. Skuteczne... - To znaczy, że ona... - Żyje. Mało tego, była ostatnio w Warszawie... Przyleciała tutaj z Nowego Jorku. Zapłaciła za pobyt kartą kredytową, więc mamy nagranie z monitoringu... - powie Marcin i pokaże Bartkowi filmik z jego żoną.

Przywidzenia Bartka w 1869 odcinku "M jak miłość" okażą się prawdą!

Na widok żywej Doroty w 1869 odcinku "M jak miłość" Bartek rozpłacze się i nie będzie w stanie dojść do siebie, zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Już niemal stracił rozum, tłumaczył sobie, że kiedy ostatnio widział Dorotę w Warszawie, to był tylko duch, ale teraz jego przywidzenia okażą się prawdą.

Tak Marcin w 1869 odcinku "M jak miłość" wytłumaczy Bartkowi dziwne zachowanie Doroty

- W porządku Bartek? - zapyta Marcin, widząc jak bardzo Lisiecki to przeżywa. - Nie, nic nie jest w porządku! Ja ją widziałem na ulicy! Myślałem, że wariuję, że oszalałem! Dlaczego ona się do mnie nie odezwała? Dlaczego milczała tak długo?! Dlaczego mnie okłamała, zostawiła?! - Bartek, to ona już sama powinna ci wyjaśnić. Ale ludzie terminalnie chorzy bardzo często zachowują się jakoś irracjonalnie. Kiedyś prowadziliśmy taką sprawę, że facet chory na raka zniknął zupełnie, po prostu zniknął. Nie mogliśmy go namierzyć do dzisiaj! - wyjaśni Chodakowski. - Gdzie ona jest?! - to pytanie Bartka pozostanie bez odpowiedzi.

Dopiero w finale 1869 odcinka "M jak miłość" Dorota i Bartek się spotkają. A połączy ich były mąż Kaweckiej, Tomasz (Ziemowit Wasielewski).