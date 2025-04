M jak miłość, odcinek 1869: Bartek pobije Tomasza?! Dopadnie go za to, że nie powiedział mu o Dorocie – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1869 - wtorek, 29.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1869 odcinku "M jak miłość" zamieszanie wokół Bartka i Doroty sięgnie zenitu. Widzowie widzą ich kręcenie się wokół siebie, ale póki co nie doszło do spotkania małżonków. Kawecka mylnie myśli, że Lisiecki stworzył związek z Natalką (Dominika Suchecka). Zwierza się tylko Adzie (Marta Lewandowska), która także namawia przyjaciółkę, by uregulowała sprawy z Bartkiem.

Bartek dowie się o tym, że Dorota żyje. Dorwie Tomasza i prawie go pobije!

Zdradzamy, że w 1869 odcinku "M jak miłość" Tomasz zobaczy Kawecką na własne oczy. Wpadnie do mieszkania Ady i spojrzy na Dorotę tak, jakby właśnie objawił mu się duch. Nie potraktuje Kaweckiej ulgowo. Wygarnie byłej żonie, że Bartek odchodzi od zmysłów. Mało tego, powie jej prawdę na temat rzekomego związku Lisieckiego z Natalką. Zaprzeczy, że łączy ich miłość.

- (...) To, co odwaliłaś, to… Wiesz, że Bartek nigdy ci tego nie wybaczy? Ja na jego miejscu bym nie wybaczył – uzna ostro Tomasz. Akurat podczas wizyty w domu Ady i rozmowy z Dorotą zadzwoni do niego Lisiecki. Tomasz uda się do restauracji, gdzie poczeka na kolegę.

W podobnym czasie w 1869 odcinku "M jak miłość" Marcin (Mikołaj Roznerski) pokaże Bartkowi dowody na to, że Kawecka żyje. Lisiecki uzna, że Tomasz robił z niego głupiego i nie mówił mu prawdy. Wściekły wpadnie do knajpy i zacznie szarpać byłego męża Doroty!

- Wiedziałeś! Wiedziałeś! - zacznie warczeć Lisiecki.

- Nie wiedziałem, przysięgam. Sam byłem w szoku, kiedy ją dzisiaj zobaczyłem! - od razu wytłumaczy mężczyzna.

- Gdzie jest Dorota? - zapyta Bartek, a potem niemal natychmiast uda się pod dom Ady.

Bartek spóźni się, by spotkać Dorotę, ale to nie koniec

- Nie ma jej, wyszła pół godziny temu - zakomunikuje Ada w 1869 odcinku "M jak miłość".

- Dokąd?

-Nie wiem, przysięgam! - powie przyjaciółka Doroty.

Bartek nie ma pojęcia, że kiedy on spróbuje odszukać żonę, ona zadzwoni do adwokata i poprosi o przeprowadzenie rozwodu... Na szczęście dla fanów wątku Lisieckiego i Kaweckiej czeka niespodzianka. Pod koniec dnia w 1869 odcinku "M jak miłość" dojdzie do spotkania małżonków twarzą w twarz!