M jak miłość, odcinek 1860: Olek poważnie zachoruje! Wykonany test zwali go z nóg

M jak miłość, odcinek 1860: Jakub trafi do więzienia! Mariusz oskarży Karskiego o pobicie - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1860 - wtorek, 25.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Olek dowie się o chorobie w 1860 odcinku "M jak miłość". To nie będzie dobry i przyjemny czas dla lekarza. Kłopoty Chodakowskiego zaczęły się odkąd jedna z matek pacjentki z kliniki oskarża go o nienależyte wykonywanie obowiązków. Co prawda, sam Andrzej Budzyński (Krystian Wieczorek) poddał w wątpliwość szczerość kobiety i wszystkim wydaje się, że chce po prostu wyłudzić odszkodowanie. Cwana mama pacjentki robi szum wokół sprawy i chce pieniędzy w zamian za rzekomą krzywdę dziecka. Według niej, Olek zaniedbał obowiązki lekarze i źle potraktował córkę. Jeszcze nie wiadomo jednak, jak skończą się te potyczki. Olek może sporo stracić.

Olek zbagatelizuje objawy w 1860 odcinku "M jak miłość"

Olek w 1860 odcinku "M jak miłość" będzie widział, że coś złego dzieje się w jego organizmie. Pierwsze symptomy choroby będą oczywiste, ale mimo wszystko lekarz zbagatelizuje problem. Na co dzień zajmuje się ratowaniem ludzkiego zdrowia, a o sobie zapomni. Zaniedba objawy, a będzie przecież widać, że coś jest nie tak. Mąż Anety (Ilona Janyst) wykaże się sporym uporem i nieustępliwością. To duży błąd.

Na to choruje Olek z "M jak miłość"

Kiedy w 1860 odcinku "M jak miłość" Olek wykona wreszcie test, wszystko stanie się jasne. Wyjdzie na jaw, że lekarz ma covid! To oczywiste, że nie będzie w stanie pracować z pacjentami, nie da rady pełnić obowiązków ordynatora. Przynajmniej do momentu, w którym zwalczy chorobę. Te informacje z pewnością nie ucieszą Chodakowskiego. Ambitny i chętny do pracy Olek będzie musiał przystopować i zająć się swoim zdrowiem. Aneta i bliscy z pewnością wesprą Chodakowskiego w trudnym dla niego momencie.