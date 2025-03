M jak miłość, odcinek 1860: Najgorsze podejrzenia Marcina i Kamy potwierdzą się! Potwór Radek skrzywdzi jego dzieci - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1860 - wtorek, 25.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1860 odcinku "M jak miłość" Kama z Marcinem zaobserwują dziwne zmiany u dzieci. Chodakowski spojrzy na obrazki, które namaluje synek i od razu spostrzeże bardzo negatywne emocje, które chłopiec przelewa na papier. To Kama powstrzyma go przed natychmiastową aferą skierowaną w stronę Izy. Ślązaczka całkiem słusznie przewidzi, że Iza może mieć poważne kłopoty...

Maja w 1860 odcinku "M jak miłość" wyzna Kamie straszną prawdę

Kiedy Maja z Szymkiem w 1860 odcinku "M jak miłość" spędzą u Chodakowskich poranek, nie trudno będzie wywnioskować, że coś jest nie tak. Podczas zabawy Kamy z Mają dziewczynka wyszepcze kobiecie do ucha, że chce, by Radek (Philippe Tłokiński) znikną raz na zawsze... Zaniepokojona Kama przekaże Marcinowi to, co usłyszała od dziewczynki. Szymek też nie pozostawi bez komentarza tego, co wyprawia mąż mamy.

Szymek w 1860 odcinku "M jak miłość" poskarży się na Radka

Marcin przygotuje dla wszystkich naleśniki, ale będzie widać, że atmosfera wcale nie jest beztroska.

- Kama, zazdroszczę ci. Fajnie masz, mieszkasz z naszym tatą, a on robi zarąbiste naleśniki - skomentuje Szymek w 1860 odcinku "M jak miłość".

- To wpadajcie do nas częściej - miło zaproponuje Kama.

- Chciałbym, mógłbym z Majką zamieszkać tu na stałe, tylko nie chcę, żeby mamie było przykro. Mamę też kocham, jest super i w ogóle, tylko ten cały Radek... - wyzna chłopiec.

Zdradzamy, że sprawy w 1860 odcinku "M jak miłość" nabiorą tempa. Marcin na poważnie przyjrzy się temu, co wyprawia się w domu byłej żony. Niestety przypuszczenia Kamy tylko się potwierdzą. Już niebawem wyjdzie na jaw, że Radek jest nieobliczalny. Nie tylko krzyczy na dzieci, ale także znęca się nad Izą! Chodakowski na pewno tak tego nie zostawi.