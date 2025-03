M jak miłość, odcinek 1859: Pożegnanie Martyny. Zdradzi Kamie, że sprzedaje leśniczówkę i wyjeżdża do Krakowa - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1856: Tak Jakub dowie się, że Kasia zdradziła go z Mariuszem. Wróci do domu i wszystko będzie jasne - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1859 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1859 odcinku "M jak miłość" Martyna powie o wyjeździe z Warszawy! Mało tego, zwierzy się z planów sprzedaży leśniczówki, która sprawi jej coraz więcej problemów. Czy to wszystko sprowadza się do usunięcia wątku Wysockiej z kolejnych odcinków "M jak miłość"? Widzowie już wiedzą, że Marcin wybrał miłość z Kamą i nie ma mowy o ponownym łączeniu go z lekarką. W 1859 odcinku "M jak miłość" Martyna podzieli się z Kamą swoimi planami na przyszłość. Dojdzie do pożegnania!

Martyna podziękuje Kamie. Powie, że znika z jej życia!

Martyna wpadnie do butiku Kamy, gdzie porozmawia z nią jak przyjaciółką. Nie będzie między nimi napiętej atmosfery zawiści i zazdrości. Wręcz przeciwnie, obie kobiety okażą sobie życzliwość. Jak podaje portal światseriali.interia.pl, Martyna wpadnie do Kamy, by podziękować za ostre słowa, które sprowadziły ją na ziemię. Przypomnijmy, że Kama jako jedyna w dość jednoznaczny sposób wypunktowała lekarce jej kiepskie zachowanie. Dzięki niej Wysocka powróciła na odwyk i wyjdzie z niego silniejsza. Chociaż walka z nałogiem alkoholowym to bardzo długi i trudny proces, widać będzie, że lekarka nie pije i ma się o wiele lepiej.

- Przyszłam, żeby ci podziękować i... jeszcze raz za wszystko przeprosić - zacznie Wysocka, kiedy wejdzie na spotkanie z Kamą w jej butiku (cytaty od światseriali.interia.pl). - Od teraz ostatecznie znikam z waszego życia! - zapowie twardo Martyna.

Pożegnanie z Martyną w 1859 odcinku "M jak miłość". Wysocka zapowie wyjazd do Krakowa

Co dalej z Martyną, skoro wciąż kocha Marcina, ale jednocześnie zapowie Kamie, że znika i nie będzie więcej zawadzała w jej relacji?

- (...) Nie wiem, może sprzedam leśniczówkę i wyprowadzę się do Krakowa... Na razie, wiesz... boksuję się z tym pomysłem, ale chyba ostatecznie się zdecyduję - powie Martyna i stąd wiadomo, że w planach Wysockiej będzie wyjazd do Krakowa, a co za tym idzie, całkowite zniknięcie z życia Kamy i Chodakowskiego. Czy aby na pewno do tego dojdzie?

Po wizycie w sklepie Kamy, Martyna zadzwoni do Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski). To ważne, ponieważ lekarka z detektywem mocno się do siebie zbliżą. Karski będzie trenował Martyną, a dzięki zajęciom sportowym zyska jeszcze większą motywację do walki o siebie. Mało tego, w małżeństwie Jakuba źle się dzieje, a wkrótce wyjdzie na jaw zdrada Kasi (Paulina Lasota).

Możliwe jest, że właśnie relacja z Jakubem doprowadzi do zmiany planów Martyny. Prawdopodobnie może zostać w okolicach Warszawy ze względu na dramat życiowy Karskiego. Ta sytuacja będzie miała swoją kontynuację w kolejnych odcinkach "M jak miłość".