M jak miłość, odcinek 1859: Koniec przyjaźni Marcina z Jakubem? Nie pozna Karskiego - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1859 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1859 odcinku "M jak miłość" Marcin zwierzy się Kamie, że jego przyjaźń z Jakubem nie jest taka jak dawniej. To fakt, że Chodakowski nawet nie ma pojęcia o szczegółach rozpadającego się małżeństwa kolegi. Widzi, że coś jest nie tak, ale nie ma pojęcia o zdradzie Kasi (Paulina Lasota).

Marcin powie o rozpadającej się więzi z Jakubem

Chodakowski przekaże Kamie, że ma sporo pracy. Przed wyjściem do biura powie ukochanej, że musi zająć się wieloma sprawami jednocześnie.

- Ostatnio jestem sam, bo Kuba coś... Ja nie wiem, nie mogę do niego dotrzeć. Chciałem zapytać, co jest grane, ale spuścił mnie na drzewo - wyżali się detektyw w 1859 odcinku "M jak miłość".

- Marcin, nie odtrącaj go. On, jako jedyny, szukał cię do samego końca, kiedy my wszyscy myśleliśmy, że... - Kama postawi się po stronie Karskiego. Nigdy nie zapomni, co zrobił przy poszukiwaniach Marcina. - Myślę, że to czas na spłatę tego długu... - doda Ślązaczka.

- Zaraz, zaraz, ty coś wiesz? Rozmawiałaś z Anetą? - Marcin zorientuje się, że ukochana nie mówi całej prawdy.

- Błagam cię, proszę cię, nie naciskaj. Ja obiecałam, że nic nie powiem. Po prostu zajmij się Jakubem - Kama dotrzyma danego słowa, nie wyjawi Marcinowi prawdy o kłopotach u Karskiego, ale za to naprowadzi go na dobrą drogę, by nie odtrącał przyjaciela.

- Ok...

Marcin z Jakubem uratują przyjaźń?

Jeszcze tego samego dnia Marcin postanowi poruszyć kwestię dziwnego zachowania Jakuba z samym zainteresowanym. Nie pozwoli, by Karski tak mocno się od niego dystansował. Też chce pomóc przyjacielowi. Tym bardziej, że Chodakowski wejdzie do biura akurat w momencie, w którym kolega zacznie demolować wnętrze. Zobaczy szał Karskiego i już będzie wiedział, że sprawa jest naprawdę poważna.

- Kuba, jakoś nie możemy się porozumieć... ale myślę sobie, dobra, nic na siłę... Nie mogę tak stać z boku i patrzeć jak mój najlepszy przyjaciel niszczy sobie życie. Ty byś też nie mógł, prawda? Powiedz mi, do cholery, o co chodzi - poprosi Marcin w 1859 odcinku "M jak miłość". Te słowa dotrą do Jakuba, który wyjawi mu prawdę o romansie Kasi.