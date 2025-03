M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1856: Dom Martyny zniszczony! Wyjdzie z odwyku i zastanie przeraźliwy widok w leśniczówce. Straci pamiątkę po mężu - ZDJĘCIA

W 1856 odcinku "M jak miłość" Martyna (Magdalena Turczeniewicz) wróci do swojego domu w leśnej głuszy po wyjściu z odwyku i to, co zobaczy w leśniczówce aż ją przerazi. Po wejściu do środka uderzą ją zniszczenia, jakie tam zaszły. Dla Martyny stanie się jasne, że pod jej nieobecność ktoś się włamał do leśniczówki. Mało tego, w 1856 odcinku "M jak miłość" Wysocka odkryje, że włamywacze ukradli jej cenną pamiątkę po zmarłym mężu. W swoje problemy Martyna wtajemniczy Jakuba Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski). Sprawdź, jak do tego dojdzie i zobacz ZDJĘCIA.