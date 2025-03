M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1855: To on zagrozi Piotrkowi. Nowy sąsiad Hoffman poderwie Kingę? - ZDJĘCIA

W 1855 odcinku "M jak miłość" widzowie zobaczą konkurenta Piotrka (Marcin Mroczek). Podejrzany ojciec Sary (Nadia Smyczek), Dariusz Hoffman (Mateusz Rusin), z miejsca zainteresuje się Kingą (Katarzyna Cichopek). Chociaż do pierwszego spotkania Zduńskiej oraz Dariusza dojdzie w dość nieprzyjemnej sytuacji, Hoffman szybko wmanewruje się do życia Zduńskich! Wręcz wprosi się do Kingi i Piotrka, a wkrótce wyjdzie na jaw, że mężczyzna ma wobec Kingi konkretne plany...