M jak miłość, odcinek 1853: Marcin nie oderwie się od Kamy. Nawet Erwin za ścianą mu nie przeszkodzi - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1853 - poniedziałek, 3.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1853 odcinku "M jak miłość" w domu Chodakowskiego wybuchnie prawdziwa namiętność. Marcin nie oderwie się od pięknej ukochanej, ale w intymnych planach przeszkodzi mu Erwin. Ślązak nadal nie ujawnił swojego związku z Aleksandrą (Małgorzata Pieczyńska), ale czujne Kama z Anią (Alina Szczegielniak) wiedzą dobrze, że ktoś zagościł do życia wujka. Nie mają jednak pojęcia, że chodzi o matkę Marcina i Olka (Maurycy Popiel)! Kiedy górnik wpadnie do bratanicy z wizytą. Przyniesie świeże pieczywo, ale Kama od razu połączy kropki i uzna, że świeże bułki to jedynie pretekst, by jakoś zacząć rozmowę o nowym związku. Marcin będzie niepocieszony. Nie chodzi o to, że nie lubi Erwina, ale po prostu pokrzyżuje mu plany z ukochaną...

Namiętny poranek Kamy z Marcinem

Kiedy Kama wejdzie do sypialni, by narzucić na siebie ubranie, Marcin rozochoci się na całego. Obecność Erwina w salonie nie przeszkodzi mu w dobieraniu się do Kamy!

- Nie no co ty... Przestań! Wujek ucieknie, na pewno już myśli jak dać nogę, czy nam w ogóle coś opowiedzieć - Kama nie będzie chętna na igraszki z Chodakowskim. O wiele bardziej zainteresuje ją nowa dziewczyna wujka. Ciekawość weźmie górę.

- Ale co powiedzieć? - zdziwi się detektyw.

- No jak to co? Przecież bułeczki to był tylko pretekst żeby nam powiedzieć. Tylko jeszcze nie wie jak - uzna Ślązaczka.

Kama z Marcinem rozegrają Erwina w 1853 odcinku "M jak miłość"

I faktycznie, kiedy Kama wreszcie zdoła się ubrać, a Marcin odpuści sobie dobieranie się do ukochanej, wtedy siądą do stołu z poddenerwowanym Erwinem. Początkowo senior nie opowie szczegółów nowego związku, ale do sprawy zaangażuje się Marcin. To on rozgryzie zawstydzonego stryja i wreszcie namówi go na wspólne spotkanie z nową ukochaną. Kama zaproponuje zrobienie obiadu i poznanie się z nową ukochaną górnika. Wraz z ukochanym nie spodziewają się, że jeszcze tego samego dnia spotkają w salonie Aleksandrę. Początkowo w ogóle nie połączą faktów, ale szybko wyjdzie na jaw, że to właśnie mama Marcina i Olka jest nową ukochaną Erwina.