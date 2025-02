M jak miłość, odcinek 1852: Artur zapomni o Marysi w ważnym dniu! Dostanie wyjątkowy prezent, ale nie od męża - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1852 - wtorek, 25.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1852 odcinku "M jak miłość" atmosfera przy Deszczowej będzie pełna świątecznej radości. Marysia, spędzając Mikołajki z wnukami i rodziną Zduńskich, nie spodziewa się, że ten dzień przyniesie jej niespodziankę, która wprawi ją w osłupienie. Gdy Piotrek (Marcin Mroczek) wręczy jej elegancko zapakowaną paczkę, wszyscy będą ciekawi jej zawartości. Po otwarciu pudełka Marysia znajdzie w nim złotą bransoletkę z grawerem "Z wyrazami miłości".

Tajemniczy prezent dla Marysi w 1852 odcinku "M jak miłość" nie będzie od męża!

Rogowska w 1852 odcinku "M jak miłość" przekonana, że to prezent od Artura, natychmiast do niego zadzwoni, by podziękować. Jednak jego zaskoczenie i zapewnienie, że nie jest autorem tego podarunku, wprawią ją w jeszcze większą konsternację...

- Co tam kochanie? Nie śpisz jeszcze? - Nie, dzwonię żeby ci podziękować. To jeden z najpiękniejszych, jeśli nie najpięknieszy prezent, jaki kiedykolwiek od ciebie dostałam! I ten napis! Naprawdę, ta bransoletka... - Ale jaka bransoletka? - No prezent, który wysłałeś mi kurierem. - Kochanie, żałuję, ale to nie ja. Niczego nie wysyłałem.

Artur zapomni o Marysi w 1852 odcinku "M jak miłość"! Nie da żonie żadnego prezentu

Zaskakujące jest to, że w 1852 odcinku "M jak miłość" Artur nie przygotuje dla Marysi żadnego prezentu na Mikołajki. Czy to oznaka zapomnienia czy może celowy zabieg? Rogowski, zajęty obowiązkami zawodowymi, może nie zauważyć, jak ważne są dla jego żony takie gesty. Brak prezentu od męża w połączeniu z tajemniczą bransoletką od nieznajomego sprawi, że Marysia poczuje się zaniedbana i zdezorientowana. Czy to początek kryzysu w ich małżeństwie? A może impuls do refleksji nad ich relacją? Przekonamy się już wkrótce, kto wręczy Marysi wyjątkową biżuterię i jak poukładają się sprawy z Arturem.