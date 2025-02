M jak miłość, odcinek 1851: Rogowski ujawni szczegóły operacji Jagody. To będzie skomplikowany zabieg - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1854: Bartek zostanie ojcem. Po śmierci Doroty czeka go wielkie szczęście

"M jak miłość" odcinek 1851 - poniedziałek, 24.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1851 Artur uda się do szpitala w Warszawie, gdzie zestresowana Jagoda będzie czekała na operację. Rogowski wie dobrze, ile nerwów i strachu kumuluje się w Kiemliczach, dlatego z samego rana pojedzie do stolicy, by uspokoić przyjaciół z Grabiny.

Artur objaśni szczegóły operacji Jagody

W 1851 odcinku "M jak miłość" Artur wyjaśni Jagodzie na czym będzie polegała operacja jej córeczki. Najbardziej przerażające w tym wszystkim jest to, że malutka Dorotka nie przyszła jeszcze na świat, a już będzie operowana! Na szczęście medycyna posunęła się na tyle do przodu, że pewne wady zdrowotne u dzieci można usuwać jeszcze podczas ciąży.

- Przyszedłem, żeby się dowiedzieć, jakie jest samopoczucie naszej pacjentki - zagai Rogowski w 1851 odcinku "M jak miłość".

- Wiesz, czekamy tutaj sobie spokojnie... - odpowie niepewnym tonem Kiemlicz.

- Artur, powiedz mi raz jeszcze jak to będzie - poprosi Jagoda.

- Dobrze będzie. Marek wam pewnie mówił, na czym będzie polegać ta operacja, ale tak w skrócie. Dziecko ma zwężenie zastawki aortalnej i trzeba ją tam poszerzyć i to się robi w ten sposób, że tam się wkłada taki malutki, malutki balonik i dzięki temu obie komory rosną równomiernie. To tak w uproszczeniu - Artur postara się wyjaśnić jak najbardziej szczegółowy proces przebiegu operacji, by nieco uspokoić Jagodę i Tadeusza.

Artur wesprze Jagodę i Tadeusza w 1851 odcinku "M jak miłość"

- To tak właśnie mówił profesor! - przyzna Kiemlicz.

- To jest wybitny specjalista, naprawdę świetny. Jego zespół też fantastyczny. Zostawiam cię w najlepszych rękach, wszystko pójdzie idealnie - powie z przekonaniem Artur.

Zdradzamy, że po operacji Jagody Kiemlicz przyjdzie do Artura z kwiatami i podziękowaniami. Wszystko ułoży się pomyślnie.