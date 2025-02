M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1851: Piotrek wyciągnie rękę do Pawła. Zaprosi go na wyjątkowy wieczór, ale brat go zignoruje! - ZDJĘCIA

Piotrek (Marcin Mroczek) będzie chciał zażegnać konflikt, ale Paweł (Rafał Mroczek) nie odpowie na jego gest! W 1851 odcinku "M jak miłość" brat zdecyduje się na czuły gest wobec bliźniaka i zaprosi go na wyjątkowy wieczór filmowy, licząc na odbudowanie relacji. Niestety, Paweł nie będzie skory do pojednania i znajdzie wymówkę, by nie pojawić się u Piotrka! Czy rzeczywiście Zduński w 1851 odcinku "M jak miłość" będzie taki zajęty? a sytuacja pokaże, że napięcie między braćmi wciąż jest wyczuwalne, a stara więź nie powróci tak łatwo. Jak to się skończy? Poznaj szczegóły i zobacz naszą GALERIĘ ZDJĘĆ.