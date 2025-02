M jak miłość, odcinek 1850: Szymek i Maja dorwą telefon Marcina i zobaczą nieprzyzwoite zdjęcia! Dowiedzą się, jak zabawiał się w lesie z Martyną? - ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1850 - wtorek, 18.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Martyna w 1850 odcinku "M jak miłość" nie da Marcinowi o sobie zapomnieć! Alkoholiczka znowu zaczęła pić, by zagłuszyć traumę, uporać się z demonami przeszłości i jakoś przetrwać w domu w leśnej głuszy, gdzie zginął człowiek. A najgorsze będzie to, że pod wpływem alkoholu Martyna stanie się zupełnie nieobliczalna. Wyśle do Marcina nie tylko SMS-a ze zdjęciami, które zrobiła mu z ukrycia podczas jego pobytu w leśniczówce, a także w czasie wspólnej kąpieli w stawie w Kampinosie z wiadomością - "Pamiętasz?"

Żałosny filmik pijanej Martyny do Marcina w 1850 odcinku "M jak miłość"

Potem w 1850 odcinku "M jak miłość" Chodakowski dostanie od alkoholiczki żałosny filmik, w którym będzie chciała dać mu wyraźnie do zrozumienia, że między nimi jeszcze nie wszystko skończone. Chociaż życzy mu pięknego życia z Kamą (Michalina Sosna). I osiągnie swój cel, bo Marcin zacznie się coraz bardziej martwić o Martynę.

Dzieci Marcina w 1850 odcinku "M jak miłość" zobaczą jego rozebrane zdjęcia, które zrobiła Martyna

Pechowo dla Marcina w 1850 odcinku "M jak miłość" jego telefon z nieprzyzwoitymi zdjęciami od Martyny dorwą dzieci, Szymek i Maja, a także kolega jego syna, Maciek (Aleksander Sułek). Mali Chodakowscy ukryją się z telefonem taty w pokoju i zaczną się śmiać z fotek. Kama od razu zorientuje się, że coś się dzieje. - Dobra, o co chodzi?

- Bo tata się kąpie tutaj na golasa... - rozbawiony Szymek nie przestanie się naśmiewać z taty.

Ale Kamie w 1850 odcinku "M jak miłość" nie będzie do śmiechu, kiedy zobaczy jak Marcin zabawiał się z Martyną w lesie. - Zapomniałem telefonu... - powie Chodakowski, gdy wróci do domu. - To następnym razem pilnuj go, bo Szymek już się do niego dorwał! - stwierdzi lodowatym tonem Kama.

M jak miłość odcinek 1850 ZWIASTUN. Kama uratuje pijaną Martynę przed śmiercią! Marcin się od niej nie uwolni Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.