M jak miłość, odcinek 1850: Szokujące odkrycie Anety i Iwony. Tego nie spodziewają się zobaczyć - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1850 - wtorek, 18.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1850 odcinku "M jak miłość" Aneta z Iwoną wpadną do "Makarenki" na wspólny obiad. Nie spodziewają się, co zobaczą w kawiarni... Przypomnijmy, że Aleksandra uparcie ukrywa nowy związek i nie chwali się spotkaniami z Erwinem. Senior odniósł nawet wrażenie, że może piękna Chodakowska się go wstydzi... Ona jednak woli nie informować bliskich o nowej relacji. Nie powie prawdy nawet Iwonie. Jakie będzie zaskoczenie przyjaciółki, kiedy zobaczy Aleksandrę w ramionach Ślązaka?!

Aneta z Iwoną przyłapią Aleksandrę i Erwina

Chodakowska z mamą wpadną do "Makarenki" i przyłapią Aleksandrę na randce. Co ciekawe, knajpka będzie zamknięta, bo Erwin urządzi dla ukochanej tajemniczą niespodziankę. Nie przewidzi jednak, że Iwona i tak zajrzy do lokalu. Problem polega jednak na tym, że nie będzie spodziewała się nikogo w środku.

- Co za… niespodziewana… niespodzianka! - Chodakowska z żoną Jerzego (Karol Strasburger) z dumą spojrzą na swoje odkrycie i na próby kłamstw Aleksandry.

- Myślałyśmy, że ktoś się włamał... - uzna Aneta.

Iwona obrazi się na Aleksandrę za ukrywanie prawdy o nowym związku?

- Rozumiem wdzięczność za te wszystkie przysługi, uprzejmości naszego sąsiada, ale… nie sądziłam, że będziesz chciała to spłacić w naturze! - nieco uszczypliwie zauważy Iwona w 1850 odcinku "M jak miłość" - Dlaczego mi nie powiedziałaś, że to on?! Ty oszustko… - Iwona zdenerwuje się na przyjaciółkę, ale oczywiście nie da rady za długo się na nią gniewać. Aleksandra nie zrobiła niczego wbrew wspólniczce ani jej córce. Po prostu chciała mieć z Erwinem więcej prywatności. Iwona z Anetą przymkną oko na kłamstewka mamy Marcina (Mikołaj Roznerski) i Olka (Maurycy Popiel).