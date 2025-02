M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1850: Ania nastawi Kamę przeciwko Marynie! Tylko podkręci siostrę - ZDJĘCIA

W 1850 odcinku "M jak miłość" Ania (Alina Szczegielniak) podkręci Kamę (Michalina Sosna) do jeszcze większej złości na Martynę (Magdalena Turczeniewicz). W rozmowie z siostrą naskoczy na Wysocką, zacznie przypominać ukochanej Marcina, za co odpowiedzialna jest Wysocka. Ania absolutnie nie ukoi nerwów Kamy, a wręcz nakręci ją na dalszą walkę z lekarką. Podburzona Kama w 1850 odcinku "M jak miłość" osobiście pojedzie do Martyny. Będzie gotowa na aferę.