M jak miłość, odcinek 1849: Wyrok Kisielowej. W takiej sytuacji Zofia nie cofnie się przed niczym

Nieobliczalna, szalona Kisielowa (Małgorzata Rożniatowska) pokaże w 1849 odcinku "M jak miłość", na co ją stać! Kobieta wpadnie w szał, bo wydarzenia w Grabinie okażą się niedopuszczalne. To właśnie pani sołtys sprawia pieczę nad bezpieczeństwem i harmonią wśród społeczności, chociaż trzeba przyznać, że często sama jest powodem jej zakłócania. Rezolutna Zofia w 1849 odcinku "M jak miłość" nie odpuści w związku z pojawieniem się pewnego osobnika, który doprowadzi ją do szału. Zapadnie wyrok!