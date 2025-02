M jak miłość, odcinek 1849: Porażający dramat Natalki! Pożałuje powrotu do Grabiny – ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1849 - poniedziałek, 17.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1849 odcinku „M jak miłość” nieszczęśliwa Natalka już dłużej nie zdoła tłumić w sobie emocji. Tym bardziej, że nie będzie jej szło nie tylko w życiu uczuciowym, gdyż źle ulokuje swoje uczucia w swoim szwagrze Bartku, który przecież wybierze Dorotę (Iwona Rejzner), ale także i zawodowym, gdyż nawet w pracy zacznie zawodzić.

I to wszystko sprawi, że w 1849 odcinku „M jak miłość” Mostowiakowa już nie wytrzyma i w końcu zdecyduje się wyrzucić z siebie to, co od dawna leży jej na sercu. A na swoją powierniczkę wybierze oczywiście Barbarę, która wcześniej sama namawiała ją do powrotu do Grabiny, choć ten finalnie wcale nie wyjdzie jej na dobre!

Nieszczęśliwa Natalka wyżali się Barbarze w 1849 odcinku „M jak miłość”!

W 1849 odcinku „M jak miłość” Mostowiakowa przyzna babci, iż szczerze żałuje swojego powrotu do Grabiny, który nie potoczył się tak, jak myślała. A wręcz przeciwnie, gdyż jeszcze bardziej skomplikował jej życie.

Oczywiście, Barbarze od razu zrobi się żal swojej wnuczki, gdyż doskonale będzie wiedzieć, o co jej chodzi. Tym bardziej, że chwilę wcześniej w 1849 odcinku „M jak miłość”dowie się od Hani (Wiktoria Basik) o niespełnionej miłości matki do Bartka i jej nieodwzajemnionej do Adama (Patryk Szwichtenberg)… Ale nie pozwoli jej się załamać!

- Wiesz babciu, jakoś tak myślałam, że jak wrócę do domu do Grabiny, to jakimś magicznym sposobem wszystko się poukłada. A dzieje się dokładnie na odwrót – wyżali się Natalka.

- No wiesz, tak czasem w życiu bywa, że nie wszystko się poukłada tak jak byśmy chcieli…Ale wiesz, nie można się poddawać. Trzeba przeczekać! - doradzi jej Barbara.

Barbara nie zdoła pomóc Natalce w 1849 odcinku „M jak miłość”!

Tyle tylko, że w 1849 odcinku „M jak miłość” Natalka będzie miała już serdecznie dość czekania. Szczególnie, że sama już przestanie wierzyć w to, że w jej życiu naprawdę coś się zmieni. I niestety będzie miała rację!

- Mam wrażenie, że całe życie czekam… na swój czas, na swoją szansę – przyzna smutno Mostowiakowa, po czym wyjdzie, a nestorce rodu już nie uda się jej zatrzymać.

Czy zatem w 1849 odcinku „M jak miłość” Natalka zdecyduje się wrócić z powrotem do Australii? Zdradzamy, że nie, gdyż mimo wszystko Mostowiakowa zostanie w Grabinie, ale to ponownie nie będzie dobry wybór! A to dlatego, że w życiu uczuciowym policjantki wciąż nic się nie zmieni i to nawet mimo powrotu Bartka, któremu wciąż nie uda się znaleźć chorej Doroty! A w życiu zawodowym będzie tylko gorzej, gdyż policjantka zaliczy kolejną wpadkę, której tym razem Adam już jej nie daruje!