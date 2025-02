M jak miłość, odcinek 1849: Nadia u Julii w szpitalu przekaże jej wyjątkowy prezent. Przekona się do Malickiej - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1850: Marcin zaopiekuje się Martyną do porodu! Wysocka będzie miała tylko jego - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1849 - poniedziałek, 17.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Nadia z Magdą zajrzą do Julii w 1849 odcinku "M jak miłość". Malicka wyląduje w szpitalu po ataku w Grabinie i chociaż Budzyńscy oraz sama zainteresowana nie mają pojęcia, że napadu dokonał Święcicki (Artur Paczesny), podły sąsiad faktycznie pokusił się o haniebny czyn. Myślał, że spycha ze skarpy Magdę, a tak naprawdę skrzywdził Julię. Kiedy zorientuje się, co nawyprawiał, zacznie ratować kobietę. Niestety nikt nie złapie go na gorącym uczynku. Dopiero Andrzej (Krystian Wieczorek) połączy fakty i pójdzie na komendę gdzie porozmawia z Natalką (Dominika Suchecka) o swoich przypuszczeniach.

Wizyta Nadii i Magdy u Julii

Wobec poturbowania Julii w Grabinie, Magda zabierze Nadię w odwiedziny do ukochanej Dimy (Michaił Pszeniczny). Mimo sporej niechęci, Budzyńska odpuści temat związku lekarza z prawniczką i zachowa się z klasą. Nawet Nadia wykona bardzo muły gest w kierunku partnerki taty. Kiedy wraz z Magdą pojawią się w sali szpitalnej u Julii, podarują jej jedzenie oraz coś wyjątkowego... To udowodni, że mała Nadia zaczyna akceptować nowy związek taty i przekonywać się do prawniczki.

Piękny prezent Nadii dla Julii

- A pamiętasz jak niedawno na plastyce robiłam magnesy? - zapyta Nadia w 1849 odcinku "M jak miłość".

- Pamiętam, były piękne! Szczególnie ta czterolistna koniczynka - pochwali dziewczynkę Malicka.

- Mam taką dla ciebie.

- Naprawdę?! Dziękuję... - Julia z zaskoczeniem przyjmie prezent od córki ukochanego. Magda z nieśmiałym uśmiechem przyjrzy się drobnemu gestowi Nadii, która udowodni, że akceptuje Julię. Na tym przecież zależy Dimie, by córka miał dobry kontakt z Malicką, z którą chce tworzyć przyszłość.